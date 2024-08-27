他們因加密貨幣致富！持有逾100萬美元富豪 翻倍至17萬人

根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）和財富調查公司新世界財富（New World Wealth）的一份新近報告，隨著比特幣ETF和其他加密資產的價值攀升，加密貨幣百萬富翁的人數在過去一年激增95%。

目前全球有172,300人持有逾100萬美元（約台幣3,217萬元）的加密資產，多過去年的88,200人，純比特幣的百萬富翁狂增超過一倍到85,400人。

加密貨幣富豪的人數在財富階梯上大幅增長。根據這份報告，億萬富豪大增79%到325位，持10億美元以上加密資產的富豪增加27%到28位。

這種現象反映了比特幣ETF的快速增長，自1月份推出以來，這些ETF的資產已超過500億美元，引爆機構參與熱潮。

比特幣今年大漲45%到大約64,000美元。恒理環球的數據顯示，隨著其他加密貨幣也升值，加密資產的市值已從去年夏天的1.2兆美元攀升到2.3兆美元。

New World Wealth研究主管Andrew Amoils指出，過去一年誕生的六位加密貨幣億萬富豪當中，有五位將身價暴增歸功於比特幣，「凸顯出比特幣在吸引大量購買的長期投資人方面占據主導地位」。

根據富比士統計，連續第三年成為最富有加密貨幣億萬富豪的是幣安（Binance）創辦人趙長鵬，身價估計330億美元。他的財富在過去一年暴增超過105億美元。排第二的是Coinbase共同創始人阿姆斯壯（Brian Armstrong），身價估計110億美元。其次是穩定幣發行公司Tether財務長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）和全球持幣最多上市公微策略（MicroStrategy）聯合創辦人賽勒（Michael Saylor）。

鑒於貝萊德和富達等大型資產管理公司對加密資產的接受度越來越高，再加上摩根士丹利組成15,000人的銷售團隊為助力，大型加密資產持有人的財富料能進一步膨脹。

許多新近成為加密貨幣富豪的人都想把家搬到低稅負和對加密貨幣友好的地區。根據恒理創建的 「加密接納指數」—依各國對加密資產的稅收規定和監管方式進行排名—新加坡在該指數排第一位。