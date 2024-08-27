快訊

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

微軟向新加坡買下公共建築屋頂太陽能 實現氣候目標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SolarNova 8期計畫最多可產生200千瓩電力。路透
SolarNova 8期計畫最多可產生200千瓩電力。路透

微軟公司已同意，將買下由新加坡數百棟國宅和政府大樓太陽能板所產生的太陽能，向實現氣候目標更邁進一步。

EDP Renewables表示，微軟將購買旗下SolarNova 8期計畫所輸出的100%電力。SolarNova是新加坡最大的太陽能計畫，EDPR今年2月爭取到新加坡政府啟動的第八期計畫。

微軟在實現其遠大氣候目標面臨挫折，原本規劃到2030年100%使用再生能源，結果去年碳排量反而較2020年增加30%，也顯示投資人工智慧（AI）所遭遇減排的阻力。微軟於是更積極設法趕上原訂的氣候目標。

微軟將透過一項為期20年的購電合約，購買SolarNova 8期計畫輸出所有再生能源。這計畫最多可產生200千瓩電力，但其中部分將用於供應建築物本身用電。這是微軟和SolarNova在新加坡敲定的第二筆交易。

SolarNova計畫每年總計生產約420百萬度（GWh）的電力，滿足新加坡5%的能源消耗。SolarNova 8期計畫是其中最大的建案。

再生能源 微軟 新加坡 減排

延伸閱讀

微軟推新主機 帶旺和碩

新加坡駐台代表：雙邊領導層更替 台星合作基礎穩固

新幣強升至近10年高點 外界評估政策較Fed鷹派

防範M痘疫情 新加坡機場港口設體溫檢測站

相關新聞

他們因加密貨幣致富！持有逾100萬美元富豪 翻倍至17萬人

根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）和財富調查公司新世界財富（New World Wealt...

老歌因版權難上串流 英國律師助上線

串流音樂軟體Spotify、蘋果音樂或KKBOX上竟然聽不到朝思暮想的老歌？英國有律師因喜愛很多老歌、加上處理過許多老歌上架問題，因此後來決定幫很多沒有上架的、非知名歌手的老歌上架...

高盛調降明年布蘭特油價預測至77美元 估OPEC將續增產

「高盛（Goldman Sachs）以石油輸出國組織（OPEC）仍將在第4季繼續增產為由，調降明年的布蘭特原油平均價格預測，從每...

南韓政府2025年預算支出提高3.2% 要力挺晶片等產業

南韓政府計劃擴增2025年預算支出3.5%，面對預料將轉冷的經濟，準備以更多經費支持半導體產業，以及韓流（K-pop）等...

埃克森美孚警告…貿然減少石油投資 恐引爆石油震撼、油價暴漲三倍

美國能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）預測，全球石油需求在2050年之前都將大致維持不變，並警告任何縮減化石燃料...

期待又怕被傷害？Nvidia財報將出爐 分析師教避險方法

AI晶片大廠輝達（Nvidia）即將在本周三下午收盤後公布第2季財報。美國銀行全球研究（BofA Global Rese...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。