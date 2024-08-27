微軟向新加坡買下公共建築屋頂太陽能 實現氣候目標

微軟公司已同意，將買下由新加坡數百棟國宅和政府大樓太陽能板所產生的太陽能，向實現氣候目標更邁進一步。

EDP Renewables表示，微軟將購買旗下SolarNova 8期計畫所輸出的100%電力。SolarNova是新加坡最大的太陽能計畫，EDPR今年2月爭取到新加坡政府啟動的第八期計畫。

微軟在實現其遠大氣候目標面臨挫折，原本規劃到2030年100%使用再生能源，結果去年碳排量反而較2020年增加30%，也顯示投資人工智慧（AI）所遭遇減排的阻力。微軟於是更積極設法趕上原訂的氣候目標。

微軟將透過一項為期20年的購電合約，購買SolarNova 8期計畫輸出所有再生能源。這計畫最多可產生200千瓩電力，但其中部分將用於供應建築物本身用電。這是微軟和SolarNova在新加坡敲定的第二筆交易。

SolarNova計畫每年總計生產約420百萬度（GWh）的電力，滿足新加坡5%的能源消耗。SolarNova 8期計畫是其中最大的建案。