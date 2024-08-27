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老歌因版權難上串流 英國律師助上線

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國有律師致力於將老歌上架串流平台，盼保存更多人類的創意與歌曲。圖為瑪麗亞‧奈兒（Maria Nayler Official FB）
英國有律師致力於將老歌上架串流平台，盼保存更多人類的創意與歌曲。圖為瑪麗亞‧奈兒（Maria Nayler Official FB）

串流音樂軟體Spotify、蘋果音樂或KKBOX上竟然聽不到朝思暮想的老歌？英國有律師因喜愛很多老歌、加上處理過許多老歌上架問題，因此後來決定幫很多沒有上架的、非知名歌手的老歌上架，6年內他處理了725個上架案。雖然串流軟體每天可上傳12萬首新歌，但他看到有歌迷因老歌上架反應很好，他也很開心。

經典老歌沒上串流

根據《英國廣播公司》報導，據統計，2022年10月蘋果音樂上已經有1億首歌，若以每天12萬首新歌上傳的速率來算，如今該平台上有1.76億首歌，但蘋果音樂仍無法收聽美國爵士樂歌手雷‧查爾斯1977年的專輯「真實生命」。另外，1993年耶誕暢銷榜第一個歌曲「鮑比先生」在串流軟體上也聽不到。

據美國國會圖書館調查，仍有20%的錄音歌曲沒有辦法上網，有可能是因為版權問題、年代久遠來不及保存等因素。因此，英國有律師強森透過自己跟唱片公司與歌手聯絡，將許多罕見的音樂、或是沒有上串流的經典歌曲上架串流軟體。強森表示，雖然聯絡歌手、唱片公司的過程很辛苦，但最後看到作品成功上架會感到很欣慰。

幫歌迷也幫歌手

強森會起心動念，是因為他覺得歌手強絲頓等很多單曲都唱得不錯，卻都沒有上架到串流軟體，因此決定協助上架。但因為他以前沒經驗，結果直接打給英國最大的錄音公司華納。隨後他還開設網站「Pop Music Activism」，讓歌迷可以填寫表單，許願想聽的歌曲能上串流平台。

英國女歌手瑪麗亞‧奈兒曾因為懷孕，唱片公司竟把她的首張專輯銷毀，讓她之前的努力化為泡影，但強森剛好是奈兒的粉絲，兩人在2018年連絡上，奈兒原本覺得強森腦袋有問題，但經過強森不斷說服，奈兒2023年終於將她的首張專輯上架。還有很多歌手也因為強森的幫助，重新上架塵封多年的歌曲。

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英國 音樂 音樂串流平台

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