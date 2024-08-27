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高盛調降明年布蘭特油價預測至77美元 估OPEC將續增產

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
高盛調降明年的布蘭特原油平均價格預測。路透
高盛調降明年的布蘭特原油平均價格預測。路透

高盛（Goldman Sachs）以石油輸出國組織（OPEC）仍將在第4季改為增產為由，調降明年的布蘭特原油平均價格預測，從每桶82美元桶下調至77美元。

高盛除了調降明年布蘭特原油的平均價格預測，也調低明年布蘭特原油的價格預期區間，下調5美元至每桶70-85美元。

高盛分析師團隊預期，OPEC仍將在第4季增產，市場可能「從OPEC支持現貨（供需）平衡和減少波動的均衡狀態，轉向聚焦於非OPEC戰略約束供應並支持團結的更長期均衡」狀況

經濟合作發展組織（OECD）成員國在北半球夏季的商業原油庫存持穩，而非高盛原先預期的下滑。此外，由於效率提高，美國原油供應超出預期，同時中國大陸原油需求增速放緩，因電動車更加普、且石化產品需求疲軟。

此前，摩根士丹利已調降第4季的布蘭特油價預測，調低5美元至每桶80美元。

國際油價27日盤中小跌，布蘭特原油10月期貨跌0.2%至每桶81.24美元，西德州中級原油10月期貨也下挫0.4%，報每桶77.13美元，因油市在中東衝突擴大與利比亞東部油田關閉、以及需求前景不明之間多空交戰。

OPEC 均價 油價

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