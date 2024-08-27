南韓政府2025年預算支出提高3.2% 要力挺晶片等產業

南韓政府計劃擴增2025年預算支出3.5%，面對預料將轉冷的經濟，準備以更多經費支持半導體產業，以及韓流（K-pop）等日益成長的產業。

南韓財政經濟部今（27）日發布2025年政府預算規畫，總支出金額為677.4兆韓元（5,120億美元），年增率由2024年的2.8%上升至3.2%。

韓聯社則指出，今年的2.8%預算支出增幅為近20年來最小，明年增幅擴大，是要支撐經濟成長、並提高社會福利支出，若不計強制性支出，明年的裁量性支出只增加0.8%，顯示總統尹錫悅帶領的政府繼續追求財政緊縮。

這份預算案預定9月送交國會審議批准，明年健康、福利及勞工支出將提高4.8%至249兆韓元，教育支出擴增3.5%至98.5兆韓元，產業與中小企業支出增加1.1%至28.3兆韓元，包含提供6.2兆韓元低利貸款給企業從事半導體、電池、生物科技等領域的研發，並呼籲提高研發預算11.8%至創紀錄的29.7兆韓元。

政府另以2.9兆韓元要用於支持其他重點產業，例如K-pop演唱會與相關內容創作、包括「小型模組化反應爐」（SMR）在內的先進核能計畫、以及提供軍武出口擔保等，同時提撥約2兆韓元於緩解醫師短缺的措施。

貿易是南韓經濟一大支柱，今年來的出口成長都是由晶片帶動，政府當局預期明年晶片出口動能有望持續，但整體經濟成長將比今年放緩，估成長率只會有2.2%，低於今年的2.6%。南韓央行則預測，明年的國內生產毛額（GDP）成長率將從今年的2.4%降至2.1%。

南韓人口老化問題持續對政府未來預算構成很大壓力。尹錫悅計劃成立一個新部會，致力提高生育率。支應育嬰假補助金的預算，將由1.9兆韓元增至3.4兆韓元。每位請育嬰假的父母每月補助上限由150萬韓元提高到250萬韓元（約新台幣6萬元）。

國防預算方面，2025年採購無人機、反飛彈防禦系統、次世代戰機等先進武器的預算，增加至18兆韓元，略高於今年的17.6兆韓元，服義務役人員的每月津貼擬由今年的170萬韓元，調升至210萬韓元。

南韓政府的債負為已開發國家數一數二輕，明年的預算支出將使債務占GDP比率超為提高0.9個百分點至48.3%。政府估計2028年時債務占比將達到約50.5%。國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，東亞國家平均債務占比為109.6%，以日本的254.6%最高。