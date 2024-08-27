埃克森美孚警告…貿然減少石油投資 恐引爆石油震撼、油價暴漲三倍

美國能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）預測，全球石油需求在2050年之前都將大致維持不變，並警告任何縮減化石燃料投資之舉，都可能引發新的能源價格震撼。相較下，國際能源總署（IEA）先前預估，全球原油需求成長預料在2030年前觸頂，屆時油市將陷入嚴重的生產過剩。

埃克森美孚26日發布年度的全球展望報告指出，假設能源轉型未能抑制世界的化石燃料需求，全球每日原油需求一直到2050年都將超過1億桶，屆時人口成長將帶動整體能源用量15%，石油和天然氣仍是全球經濟所必需。

埃克森美孚預測，2050年的全球能源組合中，石油、天然氣及煤炭將占67%，比率略低於去年預估的68%

報告也警告，若石油業沒有新投資，全球每日產量將每年減少約15%，從而無法滿足需求，可能出現新的全球石油震撼，油價可能大漲三倍。埃克森美孚經濟學與能源部門主管伯索爾（Chris Birdsall）指出，石油需求將高到若未能投資新的化石燃料計畫，將造成「災難」後果，最快2030年全球每日供應鏈會銳減到3,000萬桶。

埃克森美孚的預測約略與石油輸出國組織（OPEC）的看法相符，OPEC預估全球石油每日需求到2045年時將達到1.16億桶，卻和英國石油（BP）及IEA的預期形成鮮明對比。

BP認為2050年的全球每日石油消費量將降至7,500萬桶。IEA則預估，在各國維持當前政策的「公開政策情境」的基本情境，全球到2030年時每日將消費多達1.02億桶石油，到2050年的消費量降至每日9,700萬桶，但若各國完全履行氣候承諾，全球2030年時的每日石油需求將降至9,250萬桶時，2050年時再降至每日5,480萬桶。

埃克森美孚指出，雖然用於生產汽車汽油的石油需求未來25年將下滑，但汽車燃料只是整體原油消費量的一部分，多數原油用於製造業、生產化學品以及航空等重型運輸。該公司預測，就算2035年所有銷售的新車都是電動車，全球每日石油需求仍將保持在每天8,500萬桶，相當於2010年的水準。

最近石油業持續反擊藉由縮減石油生產以滿足氣候目標的說法，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟3月形容汰除石油和天然氣的想法是「癡人說夢」，因為新興經濟體的需求持續提高。

儘管世界的油氣需求依然強勁，埃克森美孚認為全球2050年的碳排量將減少25%，主因為能源效率提高、以及碳捕捉和再生能源的技術問世，但仍遠低於2015年巴黎氣候協定要達成淨零碳排目標的減排要求。

環保人士則說，埃克森美孚的預測只是這個夕陽產業呼籲投資人支持新生產計畫的最後一搏。