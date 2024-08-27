期待又怕被傷害？Nvidia財報將出爐 分析師教避險方法

AI晶片大廠輝達（Nvidia）即將在本周三下午收盤後公布第2季財報。美國銀行全球研究（BofA Global Research）指出，習慣了Nvidia會公布亮麗財報的投資人，可能低估該公司業績會令人失望的風險，以及此事對整體股市的衝擊。

由Gonzalo Asis領軍的BofA Global分析師團隊在周日撰寫的報告裡表示，自2023年1月以來，Nvidia的財報一直是美股短期表現的主要驅動力量，財報公布後的股價反應，與標普500指數兩周內表現高度相關，如果上季數字令人失望，「對市場是個風險」。

萬一Nvidia表現未達市場預期怎麼辦？

Asis和他的團隊表示，為了避險，買入標普500指數的賣權，比買Nvidia股票的賣權「更具吸引力」。

押注Nvidia股價的期權交易目前暗示，財報公布後的股價波動可能高達10%，但根據歷史，2018年以來，該公司在財報公布當天，股價跌幅從未超過8%。

與此同時，華爾街密切關注的 「恐慌指標」（VIX）本月稍早突然飆升，8月5日達到峰值65， 此後如自由落體般下墜，截至周一下午，大降逾75%到長期平均值20以下。VIX以有史以來最快速度回落，大盤迅速上漲，讓投資人有機會透過購買與標普500指相關的避險工具來保護自己。

除了為Nvidia財報的後續影響進行避險，Asis和他的團隊表示，標普500指數的賣權還可以提供保護，免於 「總經驅動因素」，例如大盤脆弱波動、8月非農就業報告和下周發布的美國製造業PMI，所帶來的衝擊。