NVIDIA本周財報恐掀美股動盪 美銀提供避險建議

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）過去幾季以來的財報都超乎分析師預期，投資人也對本周出爐的上季財報寄予厚望，但美銀全球研究公司警告，市場可能低估了輝達財報未達市場高度期待、及其對整體大盤所造成的風險，因而提供防範股市震盪的建議。

美銀全球的艾希斯（Gonzalo Asis）等分析師25日發布報告表示，「別認為今年持續貢獻標普500指數漲勢的輝達獲利，會讓人高枕無憂，若令人失望，仍會對市場造成風險」，輝達的財報從去年1月來一直都是股市短期表現的關鍵驅動力。

艾希斯團隊表示，若要對輝達財報失色、及其對更廣泛股市的影響避險，買進標普500指數賣權會比買進輝達股票的賣權，更具吸引力。

報告指出，輝達股票的選擇權交易暗示該股發布財報後，波動幅度可能達10%，但歷史經驗顯示，2018年來，在輝達發布財報日，該股都未曾暴跌超過8%，在此同時，本月初有「恐慌指數」之稱的VIX指數暴漲，凸顯整體股市對震撼的脆弱性。

艾希斯團隊認為，買進標普500指數賣權不只能對輝達公布財報後的股市震盪避險，也能對之後會衝擊市場的事件進行避險，例如8月非農就業人口報告、以及下周出爐的美國9月製造業採購經理人指數（PMI）。

輝達的財報與財測將透露下一代Blackwell晶片的需求線索，但未來業績仍面臨一些潛在關卡，例如Blackwell具傳出貨延後、產能緊俏、中國大陸出貨禁令、美國調查輝達是否涉嫌反托辣斯等。Jefferies分析師貝文頓（William Beavington）在研究報告指出，「從Blackwell和Rubin等產品的目前需求、加上產能依然緊俏來看，我們…懷疑輝達／雲端AI未來幾季能保持強勁」。