LG電子印度公司考慮IPO 助攻營收達成750億美元目標

南韓LG電子考慮讓印度子公司趁著印度股市熱潮，在當地首次公開發行股票（IPO），幫助達成2030年之前電子部門營收要達到750億美元的營運目標。

LG電子執行長趙周完說，旗下印度事業在印度上市，是他振興公司具數十年歷史消費電子產品所考慮的多個選擇之一。趙周完2021年升任執行長之前，已經在LG電子工作30多年。他已經設下目標：2030年之前要讓電子事業的年度營收衝到100兆韓元（750億美元）。公司2023年整體營收為650億美元。

要達到目標的做法包括爭取到更多的企業客戶，希望2030年以前來自企業客戶的銷售占比，能由35%提高到45%。

趙周完強調，印度子公司掛牌上市是選項之一，不過到目前為止，沒有確定任何事。

LG電子在印度市場尋求持久的快速成長，今年上半年LG印度子公司的營收成長14%至創紀錄的2.87兆韓元，淨利更是年增7%至1982億韓元。

彭博分析，現在任何IPO都正好碰上印度資本市場的繁榮，今年一整年有大約189家公司要銷售股票，目標募資56億美元。同為南韓企業的現在汽車，根據彭博上個月報導，也準備在印度IPO，計劃籌資35億美元。