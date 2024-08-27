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任永力：Fed降息可能導致1兆美元外匯回流中國 人民幣大幅升值

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會降息有可能促使中國大陸企業拋售以美元計價資產達1兆美元，推動人民幣升值最多10%。路透
美國聯準會降息有可能促使中國大陸企業拋售以美元計價資產達1兆美元，推動人民幣升值最多10%。路透

因早年提出「美元微笑」理論而享有盛名的Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）認為，美國降息可能促使中國大陸企業拋售以美元計價資產達1兆美元，此舉可能推動人民幣升值最多10%。

他表示，匯率是目前市場尚未充分計入的最大風險，而人民幣可能從中扮演重要角色。他談到大量資金匯回時的影響時說，「想一想雪崩」，人民幣「將升值而且可能是被允許的——5%到10%的升幅對中國大陸來說是適度且可以接受的」。

任永力表示，疫情以來，陸企可能累積了超過2兆美元的海外投資，存放在利率高於人民幣計價資產的地方。他指出，當美國聯準會降低借貸成本，美元資產的吸引力就會減弱，隨著中美利差收窄，有可能刺激「保守估計」1兆美元的資金回流中國大陸。

任永力預測，如果美國的物價繼續下降，聯準會降息幅度將超過市場預期。再加上美元被高估、美國的雙赤字和軟著陸前景，都使他堅信美元將走跌。最終結果是，人民幣兌美元可能走高。周一在岸人民幣兌美元約為7.12，7月曾一度跌至近7.28。

常駐倫敦的Jen上周受訪時表示，如果中國央行不願介入吸收美元流動性，人民幣的漲勢可能更大。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森洞年會上表示，美國降息的時機已經到來之後，人民幣上漲的理由現在看來更加充分。

不過，這不太可能在聯準會首次降息後立即發生。任永力指出，當美元在所謂的軟著陸情景下加速貶值時，這種情況才可能出現。

人民幣 美元匯率 美國 聯準會 降息

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