有錢沒時間花…Nvidia「金手銬」讓員工寧可高壓下工作也不走人

美國加州聖克拉拉市的一個夏日，保時捷、蘭博基尼、Corvette等各式豪車占據了以前停滿平價車的輝達（Nvidia）停車場。有些車的噴漆還與Nvidia的檸檬綠商標同色。它們的主人都在同一個地方呆著，那就是辦公室。

2019年初以來，Nvidia股價已上漲3,776%，由於Nvidia晶片是發展AI的必備組件，該公司因此創造出多位千萬富豪。但不少現任和前任員工都表示，Nvidia工作時間長且壓力大，即使有錢也沒時間坐飛機四處旅行、看房，和進行他們許多人現在負擔得起的休閒活動。有擔心遭報復而要求匿名的十個人表示，該公司正在生成某種文化問題。

成立31年的Nvidia，市值成長速度超過史上任何一家公司。上述員工說，創辦人兼執行長黃仁勳對下屬的期望是全力打拚且超負荷工作，企業內部結構龐雜，一個經理下面有幾十人直接向他彙報。黃仁勳說，與其像競爭對手那樣解雇員工，他更喜歡 「琢玉成器」。

一位曾為企業客戶提供技術支持、已於5月離職的前Nvidia員工表示，他被期待每周工作七天，凌晨1時、2時收工是家常便飯。他說，許多前同事，特別是在工程師團隊的，工作時間更長。他形容那個環境就像高壓鍋，好幾次開會都搞到高聲爭論，但豐厚的薪酬待遇讓人難以下決心離開。

另一位在行銷部門工作到2022年的前員工說，經常一天參加7到10場會議，每次與會的有30多人，常夾雜爭吵與咆哮，但她為「金手銬」（可獲得股票期權、獎金紅利等更多財富的機會）忍了兩年。為保護職業生涯，她要求匿名。

Nvidia近年在留才方面沒有遭遇任何麻煩，部分原因是它給的股票獎勵通常要四年才能兌現，所以員工為了拿到全額會堅持留下來。根據該公司2024年永續發展報告，2023年有5.3%的員工離職，但在該公司市值突破1兆美元後，離職率下降將近一半到2.7%。根據Nvidia，整個半導體業的人員流動率比他們們高得多，達到17.7%。

在科技業有個常見的說法叫做「休閒與行權」，連好萊塢拍的HBO劇集《矽谷》也引用了這個橋段，有個角色每天無所事事，打遊戲、喝汽水，混水摸魚等待股票行權日。但這在Nvidia行不通。一名現任員工表示，在Nvidia這麼做會很尷尬，連日常社交也變得很困難。

嘗試過的人成了內部批評對象。 前員工透露，在去年底一次員工會議上，有些人向黃仁勳抱怨，一些同事處於「半退休」狀態。一位6月離職的前工程部員工聲稱，那些在公司工作近10年的人早就攢夠了退休的錢，但許多人沒離開公司，因為等到下一次股票行權日，他們還能賺上幾百萬美元。

股價的爆炸性上漲意味，Nvidia許多員工手裡的「金蛋」要比其他同行大。11年前加入Nvidia的財務長Colette Kress持有價值約7.587億美元的股票，相較下，英特爾財務長Dave Zinsner持有的股票價值僅313萬美元。與Nvidia最接近的競爭對手超微（AMD）的股價雖然也快速上漲，但2023年加入AMD的財務長Jean Hu持有股票價值也只有643萬美元。

這位前工程部門員工表示，從2023年到2024年，在Nvidia工作常會遇到員工炫富，幾乎不論資歷深淺。他說，經常看到同事瀏覽Zillow網站，閒聊時會暗指買了新的度假屋。去看超級盃和NBA總決賽等大型體育賽事也是家常便飯。

加州帕羅奧圖的房地產經紀人Spencer Hsu說：「他們在一支股票上能拿到這麼多錢真的非常令人驚訝，這些客戶購置數百萬美元的房屋，頭期款可以付到40%至60%」。他今年服務過多名Nvidia員工，時段當然是要晚間和周末。

幾位最近離職的員工透露，午餐時間能聽到有人低聲談論Nvidia的每日股價漲跌（通常是上漲）。一位現任的產品經理表示，該公司一個專門用來交流個人理財建議的Slack頻道，聚集了幾千名員工。

但吸引力也不僅僅是錢而已。曾於2020年至2023年在Nvidia工作的Airan Junior表示，那裡就像迪士尼樂園，許多團隊在解決有趣的技術問題。他自己曾經在巴西的一個銷售團隊工作，他認為公司文化雖然有悖傳統，但的確帶來了巨大成功。目前Nvidia占據AI晶片市場90%的銷售額。

有60名直接下屬的黃仁勳沒時間看官僚作風、事無鉅細的幻燈片簡報，也沒空進行一對一會議。但他會參與一些看似微不足道的決定，例如為行銷活動選擇一張照片。眾所周知，他會讓Nvidia員工定期向一個電郵地址發送郵件，列明正在做的五件事，他有時直接回覆這些電子郵件，詢問更多細節或發布指示。

黃仁勳曾表示，領導Nvidia逾30年，他面臨過「真正的逆境」，因此塑造出他的領導方式。他告訴員工，他在督促他們做畢生的事業。黃仁勳最近接受《60分鐘》訪問時談及他要求嚴格的管理風格時說，「如果你想做出非凡的事，那就不會輕鬆」。

大多數員工似乎都認可黃仁勳非比尋常的領導風格。他在Glassdoor上的支持率為97%，谷歌母公司Alphabet (94%)、蘋果（87%）、臉書母公司Meta Platforms（66%）和亞馬遜（54%）都排後面。

但那位前行銷部門的員工警告說，黃仁勳的扁平化組織架構有時會產生與預期不同的效果。她說，根據自己的經驗，由於這種結構，大家更傾向於吸引黃仁勳的注意力，而不是共同努力實現Nvidia的長期成功。同樣的結構也適用於那些職級遠低於黃仁勳的人，那位前技術支持部門員工說，他的上級有100多名直接下屬。