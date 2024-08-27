應用材料接到美國司法部傳票 對陸往來再受關注

應用材料（Applied Materials）接到美國司法部傳票，要求提供申請聯邦補助的相關資訊，這家晶片設備製造商營運狀況受到進一步檢視。

應用材料表示，司法部要求涉及「某些聯邦獎勵申請及提交給聯邦政府的資訊」。應用材料表示會完全配合政府的要求。受到費城半導體指數大跌所累，應用材料周一股價下跌3.2%。

應用材料計劃在加州Sunnyvale設立一個研究中心，為此申請美國晶片與科學法的經費支持。不 過，申請後來遭拒，規模40億美元的研究基地計畫也深受打擊。

應用材料和中國大陸的業務往來早受到政府關注。今年初，應用材料曾表示，美國證券與交易委員會（SEC）和麻州地區檢察官辦公室要求提供產品銷往中國大陸的資訊。應用材料早在2022年就受到調查。

美國一直在管制中國大陸取得先進晶片技術。中國大陸是全球最大的半導體市場，如今設法在本土製造更先進的晶片，美國視此為國家安全的潛在威脅。