蘋果宣布9月10日發表新品 帶旺台廠供應鏈
蘋果公司（Apple）今天宣布，將於台灣時間9月10日凌晨1時舉辦特別活動，市場預期將發表新手機iPhone 16系列、智慧手錶Apple Watch Series 10、無線耳機AirPods4等新品。
蘋果9月秋季發表會主題為「It’s Glowtime.」（閃耀時刻登場），官網公布的活動主視覺為多種色彩疊加而成的蘋果標誌，外界推測可能與新機顏色有關。
蘋果進入新機拉貨旺季，有望帶動晶圓代工廠台積電、組裝廠鴻海及和碩等台廠供應鏈業績。
美系外資法人評估，鴻海仍是高階iPhone新機主要組裝代工供應商，預估鴻海占比約60%至65%。和碩持續是iPhone Plus和iPhone Pro機型的主要組裝供應商之一。
法人推測，iPhone 16可能將原本採用機械式按鍵的音量鍵和電源鍵，改為電容式觸控按鍵，有機會挹注日月光投控、采鈺等封測廠業績。
蘋果今年6月在WWDC全球開發者大會發表個人智慧系統Apple Intelligence，預期秋季開始支援美式英語，更多功能、軟體平台和其他語言支援將在2025年陸續推出。
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