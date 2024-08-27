舊金山聯準銀行總裁戴利：降息時機已到

美國舊金山聯準銀行總裁戴利周一（26日）呼應聯準會主席鮑爾的觀點，認為聯準會開始降息是適當的。她在彭博電視受訪時表示，「調整政策的時候到了」。戴利在今年聯準會的利率決策會議有投票權。

不過戴利強調，現在就知道政策該走的確切路徑，還太早。她也拒絕透露在聯準會利率決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）9月17-18日的會議上，她將支持降息25個基點還是50個基點。戴利說，聯準會必須將通膨率降至2%目標，但她和同僚將設法防止貨幣緊縮政策傷及勞動力市場，導致經濟放緩。

戴利表示，雖然勞動市場尚未出現惡化跡象，但決策者需要密切關注廣泛的指標，以確保招募活動不會停滯。她認為，如果出現真正疲軟的跡象，那麼就應該採取更激進的行動。

過去幾個月美國勞動市場走弱程度超出預期，7月失業率升至4.3%。市場如今預期今年聯準會將降息約100個基點。聯準會2024年還將召開三次FOMC利率決策會議。

戴利說，她不想宣示聯準會正走在中性利率的路上，因為經濟前景仍然存在重大不確定性。即使聯準會開始降息，在一段時間內利率仍將處於限縮範疇之內。

經濟學家預計將於本周公布的通膨數據將支持聯準會9月降息的意向。