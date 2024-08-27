任職十年多 蘋果財務長梅斯特里將於年底交棒

蘋果公司（Apple）財務長梅斯特里（Luca Maestri）將在今年底卸任，原為他的第一副手帕雷克（Kevan Parekh）明年元旦起接任財務長。梅斯特里擔任蘋果財務長十年多，交棒後仍留在公司，改到企業服務部門工作。

蘋果形容52歲的帕雷克是計畫中的梅斯特里接任者。蘋果執行長庫克在周一（26日）發出的聲明中說，帕雷克是「蘋果財務領導團隊不可或缺的一員，他從裡到外徹底了解公司」；「他的機敏、明智判斷與財務才華，使他成為蘋果下一任財務長的完美選擇」。

即將卸任的梅斯特里，今年60歲，2014年開始擔任財務長，是蘋果在後賈伯斯時代的財務總管、公司法說會上熟悉的聲音。在他十年多的任期當中，蘋果更成為一個服務供應商，公司的營收成長許多都靠服務部門而來。

梅斯特里明年元旦起的新職，權責減輕，將在企業服務部門負責管理資訊科技和房地產功能，繼續直接向庫克報告。

帕雷克在蘋果工作了11年，目前負責管理蘋果的財務規劃、投資人關係和市場研究。梅斯特里周一說，他對帕雷克接任財務長「信心十足」。