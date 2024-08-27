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國際油價因中東局勢緊張大漲 金價進逼歷史新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
今年以來，金價飆升超過20%，部分是受市場對Fed即將政策轉向的樂觀心理所推動。（路透）
今年以來，金價飆升超過20%，部分是受市場對Fed即將政策轉向的樂觀心理所推動。（路透）

國際原油上漲，以色列對黎巴嫩南部真主黨目標的襲擊引發對衝突擴大的疑慮，此外，利比亞東部政府表示將停止石油出口。金價進逼歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）今天逢夏季銀行假日休市一日。

WTI大漲

西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.5%，結算價在每桶77美元上方。

利比亞東部政權表示將停止所有石油生產和出口。當局周一在臉書（Facebook）發布聲明說，東部政府稱所有油田、碼頭和石油設施均遭遇「不可抗力」。

花旗分析師Francesco Martoccia等人周一報告中表示，出口下降可能會推動布蘭特原油價格漲至每桶80美元左右。

WTI 10月原油期貨上漲3.5%，結算價報每桶77.42美元；布蘭特10月原油期貨結算價上漲3%，至每桶81.43美元。

金價逼近歷史新高

今年以來，金價飆升超過20%，部分是受市場對Fed即將政策轉向的樂觀心理所推動。地緣政治風險加劇以及11月美國大選前的不確定性，也帶來避險需求，再加上各國央行和亞洲消費者的買盤，黃金的看漲情緒得到強化。

美國本周數據密集，可能會影響市場對降息速度的預期。最值得注意的是將於周五公佈的7月個人消費支出價格指數，這是Fed青睞的通膨指標。投資者還將關注中東地區緊張局勢，此前以色列周日大舉空襲黎巴嫩，對真主黨實施先發制人打擊。

截至紐約時間下午4:25，黃金現貨上漲0.2%，報每英兩2517.93美元；白銀現貨上漲0.4%，報29.9295美元。

油價 美國大選 金價 黃金

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