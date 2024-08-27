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避美大選辯論日…蘋果9月9日發表新品 台灣半夜1點能看到iPhone 16

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司將於美西時間9月9日上午10時（台北時間凌晨1時）在加州總部舉行主題為「It’s Glowtime」的新品發表會。擷自蘋果官網
蘋果公司將於美西時間9月9日上午10時（台北時間凌晨1時）在加州總部舉行主題為「It’s Glowtime」的新品發表會。擷自蘋果官網

蘋果公司周一宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台北時間凌晨1時）在加州總部Apple Park的賈伯斯劇院，舉行主題為「It’s Glowtime」的新品發表會，同步進行直播。預料屆時將公布iPhone 16和其他新設備的詳細訊息。

根據知情人士，蘋果先前一直在為9月10日舉行發布會做準備，但現在時間提前了一天。9月10日也是美國副總統賀錦麗和共和黨總統候選人川普舉行首場大選辯論的日子。

雖然還不太清楚Glowtime指的是什麼，但嵌入式人工智慧（AI）預計將成為新款iPhone的關鍵功能。蘋果6月在年度的開發者大會（WWDC）發表了iPhone的大量生成式AI功能。該公司揭示了首批由「Apple Intelligence」驅動的工具，包括個性化AI生成的表情符號，以及更聰慧能回答有關用戶日程安排、電郵內容和親友航班降落時間等問題的Siri。

儘管iPhone 15 Pro Max可能得以取用部分AI功能，但即將推出的iPhone 16預計是第一支完全考量到AI的裝置。 

iPhone 16 Pro將配備更大的螢幕，該系列還將推出新的相機功能，例如專用的拍照按鈕。

除了新款iPhone之外，蘋果還準備對智慧手表進行重大調整並改進AirPods系列。下一代標準版Apple Watch將擁有更大的螢幕和更輕薄的外觀。該公司還計畫首次推出一款低階的塑膠表殼Watch SE。

另外，蘋果一直在準備兩款新的AirPods，新的低階版將取代2019年推出的AirPods，另一款取代2021年推出的中階AirPods，這兩款都將採用看起來更像AirPods Pro的新設計，中階版的AirPods將首次獲得消噪功能。

這場新品發布會對蘋果來說至關重要，該公司盼能重振iPhone和可穿戴設備業務。在最新的財報電話會議上，蘋果暗示本季iPhone銷量將持平，但未就假日銷售季置評。

蘋果一直在為9月20日上架銷售新款iPhone做準備，意味這些手機有大約一周半左右的銷售數字可納入本季業績。10月稍晚，Apple Intelligence將作為iOS 18.1作業系統的一部分發布，屆時可能提振蘋果銷售。首批iPhone 16預計將預裝iOS 18.0，其中不包括AI驅動的許多增強功能。

Apple iPhone 蘋果

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