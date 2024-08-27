美元自八個月谷底反彈 中東緊張局勢加劇引發避險

美元周一從八個月谷底反彈，日圓兌大多數貨幣也走升，中東地緣政治緊張局勢加劇，促使投資人尋求避險。

瑞郎也走高，上周末，以色列和真主黨互射飛彈，這是逾10個月來發生的最大規模的邊境衝突。

Klarity FX駐舊金山的執行董事 Amo Sahota 說，地緣政治緊張局勢絕對是一個因素，「以色列和黎巴嫩衝突肯定影響了市場走勢，油價大幅反彈了約3%。上周五油價下跌，油價反彈使日圓、瑞郎和加幣等貨幣受益」。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%，從12月底以來最低100.718升至100.851。

日圓兌美元貶值0.1%至144.53日圓，盤中一度升抵三周來最高143.45。歐元兌日圓貶值 0.1%，報161.45日圓，瑞郎貶值0.7%，報169.97日圓 。

英國市場逢假日休市，交易量較平時有所減少。

周一公布的數據顯示，7月美國耐久財訂單大增9.9%，6月為下降。數據公布後，美元兌日圓小幅回升。耐久財可謂企業支出風向球，扣除飛機的非國防資本財訂單7月下降0.1%，6月數據被下修成長0.5%。

歐元兌美元下跌 0.3%，至1.1161美元 。消息人士告訴路透，部分歐洲央行決策者支持9月12日再次降息。

避險心理也讓瑞郎受益。美元兌瑞郎貶值 0.1%，至0.8469瑞郎。歐元兌瑞郎下跌0.3%，至0.9454。

英鎊兌美元貶值 0.2%，至 1.3192 美元，上周五一度跳升至 1.3229 美元，為 17 個月來首見價位。英國央行總裁貝利上周五表示，現在宣布已戰勝通膨「為時過早」，這表明英國央行在降息問題上的立場沒有Fed那麼急進。