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道瓊創歷史新高 科技股拖累…史指那指走低

台積電ADR下跌1.3% 跌幅小於費半

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌1.3%，收在169.07美元，較台北交易溢價縮為13.3%。

美國股市標普500指數周一收低，輝達（NVIDIA）在本周發布財報前下跌，拖累那斯達克綜合指數和費城半導體指數下跌；道瓊工業指數上漲創下歷史新高。

標普500指數下跌17.77點，跌幅0.3%，收在5,616.84點，那斯達克綜合指數下跌 152.02點，跌幅0.9%，報 17,725.77 點；道瓊工業指數上漲65.44點，漲幅0.2%，收在 41,240.52 點。

費城半導體指數下跌2.5%，輝達回落2.3%。

台灣加權股價指數昨天上漲82.07點收在22,240.12點。台積電（2330）小漲0.1%，收在950元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.25 -2.83 148.00 3.55

中華電 CHT 123.52 -0.33 124.00 -0.38

台積電 TSM 1,076.23 -1.29 950.00 13.29

聯電 UMC 54.74 -2.27 55.10 -0.65

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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