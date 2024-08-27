道瓊創新高 NVIDIA財報前下跌…拖累晶片股、那指

美國股市標普500指數周一收低，輝達（NVIDIA）在本周發布財報前下跌，拖累那斯達克綜合指數和費城半導體指數下跌；道瓊工業指數上漲創下歷史新高。

標普500指數下跌17.77點，跌幅0.3%，收在5,616.84點，那斯達克綜合指數下跌 152.02點，跌幅0.9%，報 17,725.77 點；道瓊工業指數上漲65.44點，漲幅0.2%，收在 41,240.52 點。

費城半導體指數下跌2.5%，輝達回落2.3%，台積電ADR跌1.3%。彭博一個衡量「科技七雄」表現的指數下跌1.2%。能源股是標普500指數中表現最好的類股，原因是中東緊張局勢加劇，推動油價上漲。

美國公債殖利率小幅走高，美國10年期公債殖利率從上周五的3.806%升至3.816%。

標普500指數中超過一半的成份股上漲，但仍受到科技巨人表現疲軟而下跌。小型股持平，此前一度上漲1%，繼聯準會（Fed）主席鮑爾上周五暗示即將降息之後，投資人看好多頭氣勢將從大型科技股擴散到其他類股。

根據CME FedWatch tool，貨幣市場認為 9 月降息 25 個基點的可能性為 70%，降息 50 個基點的可能性為 30%。

高盛的Scott Rubner表示，企業實施庫藏股、系統化投資策略和散戶投資人的強勁資金流預計將在未來幾周內推高股市。

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，本周股市要想創新高，財報不能出現重大意外，尤其是輝達。

輝達將在周三盤後公布財報，市場期望很高，分析師預料這次財報若再優於一致預期，可能調高業績展望。不過，如果輝達財測沒有那麼強勁，可能會打破華爾街AI相關股的漲勢，這些公司包括微軟 、Alphabet 和Meta 。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide提醒：「輝達可能會讓人失望。我認為，當你到了大多數人甚至都不懷疑會有壞消息的地步時，通常就會出現這種情況。」

在美國上市的拼多多PDD.O大跌近 29%，此前該公司公布二季度經調整（Non-GAAP）淨利增逾1.2倍但增速放緩，營收不及預期。拼多多旗下擁有跨境電商Temu。

特斯拉下跌3.2%，加拿大跟進美國宣布將對從中國大陸進口的電動車徵收100%的關稅。

波音公司（Boeing）下跌 0.9%，美國太空總署選擇 SpaceX明年從太空接回太空人，沒有選擇波音的Starliner。

周五也將公布備受矚目的 7 月個人消費支出(PCE)物價指數，可能會讓人進一步了解政策寬鬆的路徑。

本周戴爾 、Salesforce、Dollar General 和 Gap也將陸續公布財報。