中東風雲緊 利比亞揚言停產…油價衝破81美元

以色列與黎巴嫩真主黨上周末相互空襲，加劇中東衝突惡化的憂慮，利比亞26日又揚言全面停產原油，國際油價26日一路走高，到紐約早盤時漲幅擴大到3%左右。

布蘭特原油期貨26日衝破每桶81美元，一度升至81.4美元，站上11天來盤中新高，漲幅3%；西德州中級原油期貨也一度大漲3.4%，升破77美元。

利比亞東部的班加西政府26日揚言，將關閉所有油田，並暫停生產和出口。該國各派系為爭奪央行和石油資源的控制權，爆發政治角力，班加西政府雖然未獲國際承認，但掌控了該國多數油田。

瑞銀分析師史陶諾瓦說：「油市最大的風險，或許是利比亞政治緊張加劇，原油生產進一步下滑。該國產量可能會從當前的每日100萬桶降至零」。盛寶銀行分析師韓森也說，利比亞很大一部分的原油產量，可能會暫停一段時間。

推升油價的另一原因，是以色列25日派出超過100架軍機，摧毀真主黨的火箭發射場，真主黨發射數百枚火箭和無人機還擊，為雙方十個多月最大規模的邊境衝突之一。

澳洲聯邦銀行礦物暨能源大宗商品策略師達爾表示，由於加薩走廊的停火希望降低，而哈瑪斯領袖上月在伊朗遇害，伊朗可能報復以色列，預測布蘭特原油9月的價格，將徘徊75~85美元之間。

他表示，儘管市場預料伊朗攻擊以色列，不會釀成更大規模的地區衝突，但以色列的反應同樣重要。以國的反擊選項可能包括襲擊伊朗的原油設施，這可能會危及3%~4%的全球石油供給。

今年來美國油價走高近7%，地緣政治風險之外，美國9月降息在望也帶旺油價。澳盛分析師指出，貨幣政策轉向寬鬆的期望，提振原物料市場情緒。

儘管如此，專家呼籲不要過於緊張。ING大宗商品策略主管派特森說，中東風險持續升溫，但市場對此種緊張局勢日益免疫，此種情況已經持續快一年，尚未衝擊石油供給。

原油基本面也相對平靜，波動率仍低於本月初的高點，選擇權偏斜也偏向賣權（put），賣權可從價格下跌中獲利。