利比亞對立政權爭執加劇 東部政府宣布關閉所有油田

利比亞東部政府今天宣布，將關閉所有油田，並停止石油生產和出口，但國際承認的的黎波里政府沒有發布任何消息，控制利比亞石油資源的國家石油公司也未確認這項消息。

路透社報導，利比亞各派系正為爭奪中央銀行和國家石油收入的控制權而陷入權力鬥爭。

根據法新社，首都的黎波里（Tripoli）的對立政權今天上午接管中央銀行並更換總裁，在緊張局勢加劇之際，控制利比亞大部分油田的班加西（Benghazi）政府以此舉回應。

利比亞人民2011年揭竿起義，獲得北大西洋公約組織（NATO）支持。長期獨裁者格達費（MoammarGadhafi）遭推翻後被殺，國家就此陷入混亂。

此後首都的黎波里與東部城市班加西各自出現政府，雙方都有武裝團體與外國政府支持。

國家石油公司（NOC）今天雖未確認東部油田關閉等消息，不過其子公司瓦哈石油公司（Waha OilCompany）宣布計劃逐步減少產量，並警告由於「抗議和壓力」，生產可能會完全停止。

瓦哈負責營運與法國道達爾能源（TotalEnergies）、美國康菲石油公司（ConocoPhillips）的合資公司，石油產能約為每天30萬桶，透過東部港口錫德爾（Es Sider）出口。

這家公司在利比亞東南部經營5座主要油田，其中包括每天產量超過10萬桶石油的瓦哈油田。

利比亞大部分油田位於東部，由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的利比亞國民軍（LibyanNational Army, LNA）控制。

位於班加西的東部政府並未具體說明油田會關閉多久。

但在2處油田工作的2名工程師告訴路透社，石油生產目前仍在繼續，沒有接到停止生產的命令。