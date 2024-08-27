東南亞錢景亮 投資人追捧

隨著對美國降息的預期升高，投資人已開始轉向經濟高成長的東南亞，尋找能受益於通膨放緩的市場。

東南亞股市8月中以來屢創新高，印尼雅加達綜合指數26日收盤上漲0.8%至7,606.19點，繼上周創史上新高後再改寫紀錄。馬來西亞吉隆坡綜合指數上周觸及2020年12月來高點，目前仍在將近四年高點附近盤旋。

東南亞股市的漲勢受到了對美國聯準會（Fed）9月降息的預期支撐。Fed主席鮑爾23日在傑克森洞年會演講中表示，通膨的上升風險已降低，「調整政策的時刻已來到」。

美元走弱也提供南非和巴西等其他新興市場類似順風，但投資人特別注意到東南亞經濟體的高成長。

東南亞國家與美國間的利差已縮小，該地區貨幣兌美元匯率隨之走強。馬元兌美元匯率本月稍早升至16個月高點，今年來漲逾5.5%，也是表現最好的亞幣。

Phillip證券研究公司研究主管周保羅（音譯）說：「根據投資人詢問度，我們看到投資人對馬來西亞股市的興趣大增」，表現最佳的東協股市是馬來西亞，「投資人樂觀看待該國正在進行的結構改革。多項倡議計畫已帶動更多投資來到這個國家，包括資料中心、經濟特區和更多的運輸基礎建設」。

馬來西亞央行預估，第2季實質國內生產毛額（GDP）年成長率為5.9%，超越市場預期，並達到2022年第4季來最高。

越南和泰國的成長率也同樣加速。