加拿大對陸電動車加稅100%

加拿大26日宣布，10月起將對中國大陸製造的電動車、鋁材和鋼材加徵新關稅，以保護國內製造商。在此同時，美國政府最快本周宣布對部分中國進口產品大幅提高關稅的最終計畫。

加拿大總理杜魯多26日表示，10月1日起將對陸製電動車加徵100%關稅，10月15日起對鋁材和鋼材加徵25%關稅。他告訴記者說：「大家都知道中國並不照與大家一樣的遊戲規則走」，「重點是我們已經和全球其他經濟體同步，推動一致的措施」。

中國大陸是加拿大第二大貿易夥伴，儘管遠遠落後最大夥伴美國。去年從中國外銷到加拿大的電動車總額達22億加幣（16億美元），較2022年的不到1億加幣激增。

自從特斯拉開始從上海廠出貨Model Y後，運抵溫哥華港口的陸製車輛躍增。

杜魯多表示，加拿大政府也打算對中國大陸祭出進一步的懲罰性措施，例如對晶片和太陽能電池課徵關稅，但他並未詳述細節。

在電動車方面，加國政府的心頭大患並非美國車廠特斯拉（Tesla）在上海製的電動車，而是其他廉價大陸車款。比亞迪已在7月知會加國政府，打算遊說議員和官員，以進軍加國市場。

在此同時，路透報導，拜登早在5月便已宣布，對中國電動車徵收的關稅將提高三倍至100%，對半導體和太陽能電池徵收的關稅將提高一倍至50%，對鋰電池和鋼鐵等其他戰略商品則新開徵25%的關稅，以保護美國企業。

白宮最初表示，新關稅將於8月1日生效，但由於美國貿易代表署（USTR）研究了1,100條公眾意見，生效日期延宕至9月，而最終的決定將於8月底、也就是本周拍板。

這也將是拜登7月底退出選舉、改由賀錦麗參選以來美國政府做出的首個重大貿易決定。

然而，不是所有業者都樂見陸製產品關稅提高。路透報導，美國從電動車到電力設備等製造商，均希望政府降低、延後甚至取消關稅稅率上調幅度，並大幅擴大潛在的排除範圍。

這一決定在政治上很棘手。縮減課稅力度可能會招致共和黨批評，認為賀錦麗將在總統大選中對中國貿易採取更溫和的立場，而川普已宣示要對進口陸製產品徵收高額關稅。