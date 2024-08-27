新創加速器投資軍武商

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

新創加速器Y Combinator正首度投資武器新創業者，這家名為Ares Industries的公司宣稱，可造出比競爭對手更小、且更便宜的飛彈，而這類飛彈對台海戰爭至關緊要。

Ares Industries創辦人普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯表示，目標是造出可擊中數百英里外目標的反艦飛彈，但比現行飛彈小十倍、也便宜十倍。

他們說，台海戰爭將與俄烏和中東戰爭截然不同，根據美國國防部和軍事專家的沙盤推演，他們一致認為，在台海戰爭中，最實用的武器是長程反艦飛彈和巡弋飛彈

普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯示警，當戰事爆發後，美國的飛彈庫存將在幾周內耗盡，也缺乏足敷所需的工業產能。但他們也說，不需要重3,000磅、造價300萬美元的飛彈來擊沉小型中國軍艦、或20萬美元的無人水上船隻，大量的小型廉價巡弋飛彈才符合美國國防部的需求。

Ares Industries這個夏季正在加州莫哈韋沙漠建造多枚原型飛彈，並進行測試，最快有望在明年中向第一批客戶交付前期運作的飛彈系統。

這也是Y Combinator首度入股武器事業，該新創加速器以往以投資Airbnb、Doordash等軟體事業聞名。Ares Industries和Y Combinator合夥人佛萊德曼說，Ares Industries具備成為「飛彈界SpaceX」的潛力。

國防部 巡弋飛彈 戰爭

延伸閱讀

陸軍新拖式飛彈車夜射好準 拖2A擬交灘岸守備旅使用

影／屏東天馬操演 新式拖式飛彈車首次實彈射擊訓練

烏克蘭全境響空襲警報！俄軍遣11架戰機、數十飛彈和無人機 已知3死

陸軍新拖式飛彈車天馬操演首射 舊彈新裝待磨合

相關新聞

道瓊創歷史新高 科技股拖累…史指那指走低

道瓊工業指數收創歷史新高，投資人試圖阻止本月初來的大幅拋售。

中東風雲緊 利比亞揚言停產…油價衝破81美元

以色列與黎巴嫩真主黨上周末相互空襲，加劇中東衝突惡化的憂慮，利比亞26日又揚言全面停產原油，國際油價26日一路走高，到紐...

加拿大對陸電動車加稅100%

加拿大26日宣布，10月起將對中國大陸製造的電動車、鋁材和鋼材加徵新關稅，以保護國內製造商。在此同時，美國政府最快本周宣...

東南亞錢景亮 投資人追捧

隨著對美國降息的預期升高，投資人已開始轉向經濟高成長的東南亞，尋找能受益於通膨放緩的市場。

軍工業 大發「地緣政治」財

英國金融時報（FT）報導，受益於各國政府在地緣政治緊張局勢下大舉採購武器，全球主要航太和國防業者未來三年持有的現金勢將創...

IKEA槓Ebay 推二手交易平台

宜家家居（IKEA）將推出一個點對點（P2P）二手交易平台Ikea Preowned，供顧客互相銷售二手IKEA家具，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。