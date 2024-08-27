IKEA槓Ebay 推二手交易平台

宜家家居（IKEA）將推出一個點對點（P2P）二手交易平台Ikea Preowned，供顧客互相銷售二手IKEA家具，今年底前會在西班牙馬德里和挪威奧斯陸進行測試，目標是將平台擴及全球，並藉此打破市面上這類平台目前的壟斷或寡占局面。

英國金融時報（FT）報導，顧客在該平台輸入想賣出的家具、上傳自己拍攝的照片後，IKEA的AI資料庫會自行帶入促銷畫面和家具的尺寸。買方直接向賣方取貨，而賣方可選擇收錢，或領取有15%回饋的IKEA禮物卡。

IKEA母公司Ingka集團執行長布洛丁（Jesper Brodin）受訪時說，「這是個醞釀已久的夢想」，並表示，「在數位轉型方面，IKEA有無比的信心」。

Ikea Preowned是IKEA首次涉足二手市場，也是該公司過去幾年轉型計畫的一部分，它讓IKEA從一個顧客自己取貨、組裝的郊區零售商，轉型為提供線上銷售、有市區分店，並提供組裝服務的企業。IKEA也將因此與Ebay、Craigslist和Gumtree等公司成為競爭對手。

布洛丁說，平台不收刊登費，但IKEA最終可能收取「象徵性的微小費用」。

IKEA已經有個向顧客買進二手家具後在店內轉售的小規模服務，新平台更有野心，目標在打入客戶彼此想直接進行買賣的二手市場。布洛丁估計，IKEA在二手貨市場的市占率會高於新家具銷售市場。

布洛丁說，「我們將確認Preowned未來的發展規模，包含其經濟效益。若有很多人利用該平台取得在IKEA的消費折扣，這將是個和顧客重新建立關係的好方法」。Preowned平台也和IKEA希望在2030年前實現「循環經濟和氣候正效益」的目標相互銜接。

他補充道，IKEA目前希望開發出一個可稱之為「家居用品首選之地」的平台，而Preowned將是「最重要區塊之一」，其他區塊則可能包含各類服務、金融財務、居家規劃以及購物等。