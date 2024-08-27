軍工業 大發「地緣政治」財

英國金融時報（FT）報導，受益於各國政府在地緣政治緊張局勢下大舉採購武器，全球主要航太和國防業者未來三年持有的現金勢將創下歷史新高。

Vertical Research Partners為FT所做的分析預測，前15大軍工業者2026年的自由現金流量將達到520億美元，幾乎是2021年底的兩倍。

其中，美國五大國防承包商到2026年底將產生260億美元的現金流量，比2021年增加一倍以上。波音因最近狀況頻傳和占民用航空的比重較大，並未納入分析之列。

在歐洲，受益於彈藥和飛彈新合約，幾個國家代表企業如英國航太系統公司（BAE Systems）、萊茵金屬公司（Rheinmetall）和瑞典的紳寶集團（Saab）的現金流量總合，也將成長超過40%。

美國政府最近通過對烏克蘭、台灣和以色列的援助法案，將分配近130億美元給洛克希德馬丁、RTX、諾斯洛普格魯曼、波音和通用動力等美國五大軍工業者及其供應商，用於生產武器。英國國防部這三年中則承諾提供76億英鎊的軍事援助給烏克蘭，包括補充軍備。

各國國防支出激增，已讓軍工業訂單量接近歷史高峰。FT指出，在一般情況下，新合約需要數年才能轉化為更高的銷售額，也就是說，軍工業者要在武器交付後才會計入大部分銷售額，但現金流量不斷增加，已經引發業界要如何運用這些資金的討論。

Vertical Research分析師史塔拉德認為，業者通常不喜歡在資產負債表上持有大量現金，由於併購較為繁雜，實施庫藏股和配發股利是一種方式。

在訂單湧入前，軍工業者已砸下數十億美元回購自家股票，洛克希德馬丁、RTX這兩家業者，去年投入近190億美元實施庫藏股，英國航太系統公司在這個夏季已完成為期三年、規模15億英鎊（約19.8億美元）的庫藏股計畫，並立刻啟動另一輪15億英鎊的股票回購。

分析師預期，軍工業者將尋求更多併購交易，但也示警大規模併購將引來監管疑慮。Agency Partners分析師康寧漢說：「本周期的下一個階段會是合併與收購，由於這個產業的周期很長，累積能量和金錢流動需一段時日，但產業的快速成長勢將帶來併購行動。」