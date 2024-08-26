陸產遊戲《悟空》橫空出世 韓媒：給南韓業界留下哪些教訓？

《黑神話：悟空》單機遊戲席捲全球市場，韓媒發表反思性文章：中國遊戲《黑神話：悟空》給韓國遊戲界留下了哪些教訓？

主角是由中國遊戲公司遊戲科學開發的《黑神話：悟空》。這款遊戲20日在PC平台Steam上發佈後，同時線上用戶數立即突破240萬。此數位僅適用於PC版本，不包括PlayStation和Xbox版本。

韓媒表示，考慮到它是單人動作遊戲而不是網路遊戲，這絕對是一個新記錄……在幾乎是主機荒地的中國，如此出色的表現，正在引發韓國國內開發者的自我反思的聲音。業內人士呼籲以此為契機，重新審視開發體系。

《黑神話：悟空》是一款重新詮釋中國《西遊記》的遊戲。遊戲的主角是孫悟空，在韓國也很熟悉。用戶可以從悟空的角度體驗中國的奇幻世界。韓媒認為，這款遊戲的成功在於其出色的圖形、故事講述和戰鬥。尤其遊戲的視覺效果非常出色。不僅是人物，就連背景圖、地圖等都品質優良，讓你忍不住讚歎。

報導指出，國內外用戶對該遊戲的評價均處於最高水準。Steam上用戶直接給出的評論中大約96%是正面。即使在世界一流的歐洲和北美開發商的遊戲項目中也很難找到這樣的水平。

韓媒分析稱，中國遊戲市場是手遊領域的強勢地區。遊戲市場本身受韓國影響較大，因此從PC線上向手機平臺發展。這意味著像《黑神話：悟空》這樣的單機/PC遊戲的出現，背後是一個非常困難的環境。最近，一些韓國開發商開始將遊戲機作為進軍海外市場的一種方式和一種商業策略。儘管部分作品表現出了有意義的成績，但與《黑神話：悟空》相比，還是有一些令人失望的地方。

一位韓國業內開發者表示，問題在於（韓國遊戲公司大都）沉迷於一次性、短期業績的氛圍。如果你看看在德國遊戲展上獲獎的公司，數量最多的是日本公司，而且還有中國公司，但韓國遊戲公司只是候選者，他們必須保持自己的IP。當然，也必須投入時間和投資來培養純粹的開發能力。