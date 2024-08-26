中國鑽美出口管制漏洞 突破封鎖取得AI先進晶片算力

華爾街日報（WSJ）今天報導，美國對中國的先進晶片出口管制日趨嚴格之際，中國公司正透過中間人，在海外購買輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片運算能力。這種方式不僅沒有違法之虞，買方還可利用區塊鏈技術隱藏身分。

據報導，曾是比特幣礦工的Derek Aw說服杜拜和美國的投資人，資助他在澳洲布里斯本（Brisbane）的資料中心購置超過300台內建輝達H100高階晶片的伺服器。3週後，這些伺服器開始為北京的1間公司處理AI演算法。

Derek Aw直言，只要「有需求、有利潤，當然就會有人提供（這類服務）。」

實際上，遠距租用算力早就不是新鮮事，許多跨國企業都會利用Google Cloud、微軟（Microsoft）Azure和亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）等服務在世界各地處理資料。然而，這些美國提供服務的企業會調查客戶背景，導致部分中國客戶難以取得最先進的運算能力。

熟悉美國制裁法規的律師表示，算力的買賣雙方及牽線的中間人皆未違反任何法律。華府的目標是禁止先進晶片、設備和技術出口，但雲端服務公司表示，出口禁令並未限制中國公司或其外國子公司取得使用輝達AI晶片的美國雲端服務。

美國商務部曾在1月祭出一項規定，旨在阻止惡意外國實體利用美國雲端運算服務進行大型AI模型訓練等活動。美國雲端服務商則主張，上述規定無助避免濫用，反而可能破壞客戶信任並削弱其競爭力。

在Derek Aw這類「承包商」所使用的平台上，簽約、計費和支付方式皆可為參與者提供高度匿名性。

算力的買家和賣家會簽訂採用區塊鏈技術的「智能合約」（smart contract），雙方僅透過一系列字母和數字來識別彼此身分，買方則用加密貨幣付款。

Derek Aw表示，他可能不知道買家的真實身分，因為中國AI公司經常透過新加坡等地的子公司來進行交易。

他透露，去年底以來，他平台上的中國客戶數量大增，他也經常被問到是否有輝達的晶片。

針對上述報導，輝達拒絕置評。該公司曾強調恪遵美國出口管制法規，預計其合作夥伴也會遵守規定。輝達預計於本月28日公布季度財報。

據報導，過去2年裡，類似的去中心化算力平台愈來愈多。這是因為加密貨幣領域活動趨緩，於是相關人員騰出一些原本用於挖礦的電腦；這些平台收集分散在全球各地的算力，然後出租給AI研發者。

出售分散式算力的服務稱為「去中心化的GPU模型」。營運商表示，自2022年美國限制向中國出口先進晶片以來，愈來愈多中國客戶開始轉向去中心化平台以購買算力。

曾在一間上海AI新創公司工作的Joseph Tse表示，他的前雇主發現無法向亞馬遜網路服務租用算力後，轉為使用去中心化GPU服務，以訓練其AI模型。他說，該服務在加州的1個資料中心設有400多台配備輝達H100晶片的伺服器。

Joseph Tse說，該服務與亞馬遜或谷歌（Google）等公司提供的雲端運算服務相差無幾，但風險較高，因區塊鏈可能存在缺陷，導致程式編碼和資料被盜。「區塊鏈技術可以保護我們的隱私，但如果出現問題，也很難追究相關責任。問題是我們別無選選，為了生存，我們不得不嘗試所有管道。」

今年7月，在聯邦參議院一個委員會聽證會上，共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）表示，商務部正允許中國用戶大鑽晶片出口管制措施中的漏洞。商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea RozmanKendler）則回應，該部門正密切追蹤非法採購網絡，「這是我們打擊的目標」。

與此同時，Derek Aw正向沙烏地阿拉伯和韓國的投資人募集更多資金。他們計劃打造一個採用輝達最新Blackwell晶片的GPU叢集，以便為另一間擁有中國母公司的新加坡企業提供算力。

他說：「沒有人違反（美國）出口管制。從法律上來看，我們的客戶是新加坡公司。」