快訊

澤倫斯基回應俄國空襲 克宮大方認就是要打能源基礎設施

中東戰火升溫、美股早盤驚漲！道瓊創新高 台積電ADR跌0.3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
無懼中東戰火，美股道瓊工業指數26日早盤一度漲211點至41,386.6點，再創新高。路透
無懼中東戰火，美股道瓊工業指數26日早盤一度漲211點至41,386.6點，再創新高。路透

儘管中東與俄烏的戰火升溫，但在聯準會（Fed）即將降息的鼓舞下，美股道瓊工業指數26日早盤漲211.52點，至41,386.6點，改寫歷史新高。

道瓊工業指數早盤漲0.4%、標普500指數漲0.16%、那斯達克綜合指數由紅翻黑，跌0.2%、費城半導體指數挫跌1%、台積電ADR跌0.3%、輝達早盤從上漲1.4%翻黑到下跌0.6%。

鮑爾上周五（23日）在傑克森洞央行年會上表態，降息時間已到。對此，TradeStation全球首席市場策略師羅素說，鮑爾這番言論到年底前將為美股提供助力，使股市難以回測本月的低點。

瑞銀也說，儘管中東地緣政治緊張情勢升溫、且11月美國總統大選左右將迎來市場波動，但依然看好美股將持續上漲，受益於Fed即將降息、人工智慧題材、及企業獲利穩健成長。

瑞銀預估，標普500指數到年底前有望上攻5,900點，比目前水準再漲近5%。

指數 標普 美股

延伸閱讀

聯準會主席鴿派發言鼓舞士氣 亞股大多漲日股收跌

鮑爾放鴿亞幣齊揚 新台幣盤中狂漲逾2角收31.817元

新興亞洲股市持續回血 台股外資連2周淨流入

新幣強升至近10年高點 外界評估政策較Fed鷹派

相關新聞

中東戰火升溫、美股早盤驚漲！道瓊創新高 台積電ADR跌0.3%

儘管中東與俄烏的戰火升溫，但在聯準會（Fed）即將降息的鼓舞下，美股道瓊工業指數26日早盤漲211.52點，至41,38...

高盛：降息訊號衝擊美元 「這因素」有助限縮貶值幅度

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞年會的演說中透露「降息時機已至」，美股應聲飆漲，美元卻聞訊走貶。但分析師認為...

陸產遊戲《悟空》橫空出世 韓媒：給南韓業界留下哪些教訓？

《黑神話：悟空》單機遊戲席捲全球市場，韓媒發表反思性文章：中國遊戲《黑神話：悟空》給韓國遊戲界留下了哪些教訓？

聯準會主席鴿派發言鼓舞士氣 亞股大多漲日股收跌

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表明開始調降利率「時機已到」，顯示聯準會準備最快9月行動，亞洲股市今天收盤大多應聲上...

AI股隱含這項龐大風險 投資人不可不慎

受惠於人工智慧（AI）題材的企業正與時間賽跑，急於證明在繪圖處理器（GPU）上的鉅額投資能收到成效，不過，有一項問題鮮少有人談起，卻可能使相關投資更難獲得回報。

陸精品水貨賣翻 衝擊品牌業者

中國大陸電商品台得物透過販售水貨為精品品牌貢獻營收，卻侵蝕了品牌業者的利潤，也讓品牌商在當地的數十億美元門市和營運投資付諸東流⋯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。