中東戰火升溫、美股早盤驚漲！道瓊創新高 台積電ADR跌0.3%
儘管中東與俄烏的戰火升溫，但在聯準會（Fed）即將降息的鼓舞下，美股道瓊工業指數26日早盤漲211.52點，至41,386.6點，改寫歷史新高。
道瓊工業指數早盤漲0.4%、標普500指數漲0.16%、那斯達克綜合指數由紅翻黑，跌0.2%、費城半導體指數挫跌1%、台積電ADR跌0.3%、輝達早盤從上漲1.4%翻黑到下跌0.6%。
鮑爾上周五（23日）在傑克森洞央行年會上表態，降息時間已到。對此，TradeStation全球首席市場策略師羅素說，鮑爾這番言論到年底前將為美股提供助力，使股市難以回測本月的低點。
瑞銀也說，儘管中東地緣政治緊張情勢升溫、且11月美國總統大選左右將迎來市場波動，但依然看好美股將持續上漲，受益於Fed即將降息、人工智慧題材、及企業獲利穩健成長。
瑞銀預估，標普500指數到年底前有望上攻5,900點，比目前水準再漲近5%。
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