加拿大跟進美國 對中國製電動車課100%關稅

加拿大政府今天宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，與美國對中國電動車課徵的稅率一致。根據加媒，加拿大新稅率將於10月1日生效。

綜合美聯社與加拿大廣播公司新聞網（CBCNews）報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。

杜魯道在加國諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）舉行的內閣集思會中指出，「像中國這樣的行為者，已選擇在全球市場上給自己不公平的優勢。」

杜魯道政府今夏稍早已就這個問題展開為期30天的諮詢期，設法對副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）所說的、中國企業顯然正在製造全球供應過剩一事加以反制。

身為高度依賴對美貿易的出口導向經濟體，加拿大持續緊盯拜登政府對中國製電動車、電池、太陽能板、鋼材及其它產品築起關稅壁壘的舉措。

身兼加國財政部長的方慧蘭是杜魯道內閣中最具影響力的官員，她也是主張對中國製汽車採取更強硬立場，以及主張加拿大與美國成為更緊密貿易盟友的重量級人士之一。