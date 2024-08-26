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高盛：降息訊號衝擊美元 「這因素」有助限縮貶值幅度

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
華爾街資深分析師、Yardeni研究公司總裁雅德尼預期，美元將在2030年前維持強勁態勢。路透
華爾街資深分析師、Yardeni研究公司總裁雅德尼預期，美元將在2030年前維持強勁態勢。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞年會的演說中透露「降息時機已至」，美股應聲飆漲，美元卻聞訊走貶。但分析師認為，就算Fed啟動寬鬆政策，美股若持續表現強勁，長期來看，將有助於抑制美元貶值。

BusinessIndsider報導，Fed降息意味著美債殖利率將跟著下降，美債對投資人的吸引力也將減弱，進而使美元貶值。美元指數23日下滑0.8%，跌勢延續至周一（26日），這個美元兌一籃子貨幣的指標本月來已下跌3.7%。

然而，高盛分析師表示，美元貶值幅度可能有限，因為美股表現亮眼。美股去年表現優於全球其他市場，今年也持續上漲。標普500指數今年來漲幅已達18%。

高盛分析師指出，「就市場面來看，儘管整體美元近來對利率的敏感度增加，但美元對股市的相對表現，敏感度也很高，且歷史經驗顯示，美股表現領先全球時，美元很難貶值」。

分析師也說，「美元的高價值，很大部分來自資產市場長期以來的優異報酬率」，「若美國經濟和資產市場能繼續提供強勁的相對報酬率，並讓投資組合避險保持高無風險率，美元的強勢不會迅速或輕易減弱」。

儘管如此，美國龐大的國債和伴隨11月大選而來的政治不確定性，仍對美元依舊造成風險。瑞銀分析師說，「不論誰入主白宮，美國聯邦政府負債不斷增加的問題，都將成為外界目光的焦點」。

高盛分析師同意美元面臨政治風險，但他們不認為其效應會衝擊美元的韌性，「雖然競選雙方勢均力敵，但市場對美國貿易政策和財政支出的不確定性，可能會繼續防止美元大幅外流」。

報酬率 美國 美股

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