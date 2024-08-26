快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看準台海戰爭的武器需求 Y Combinator首度押注軍武新創

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Ares Industries認為，台海戰爭爆發後，需要大量小型廉價飛彈。美聯社
Ares Industries認為，台海戰爭爆發後，需要大量小型廉價飛彈。美聯社

新創加速器Y Combinator正首度投資武器新創業者，這家名為Ares Industries的公司宣稱，可造出比競爭對手更小、且更便宜的飛彈，而這類飛彈對台海戰爭至關緊要。

Ares Industries創辦人普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯表示，目標是造出可擊中數百英里外目標的反艦飛彈，但比現行飛彈小十倍、也便宜十倍。

他們說，台海戰爭將與俄烏和中東戰爭截然不同，根據美國國防部和軍事專家的沙盤推演，他們一致認為，在台海戰爭中，最實用的武器是長程反艦飛彈和巡弋飛彈

普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯示警，當戰事爆發後，美國的飛彈庫存將在幾周內耗盡，也缺乏足敷所需的工業產能。但他們也說，不需要重3,000磅、造價300萬美元的飛彈來擊沉小型中國軍艦、或20萬美元的無人水上船隻，大量的小型廉價巡弋飛彈才符合美國國防部的需求。

Ares Industries這個夏季正在加州莫哈韋沙漠建造多枚原型飛彈，並進行測試，最快有望在明年中向第一批客戶交付前期運作的飛彈系統。

這也是Y Combinator首度入股武器事業，該新創加速器以往以投資Airbnb、Doordash等軟體事業聞名。Ares Industries和Y Combinator合夥人佛萊德曼說，Ares Industries具備成為「飛彈界SpaceX」的潛力。

國防部 巡弋飛彈 戰爭

延伸閱讀

俄國發動大規模空襲 烏克蘭能源設施遭飛彈轟炸

烏克蘭全境響空襲警報！俄軍遣11架戰機、數十飛彈和無人機 已知3死

陸軍新拖式飛彈車天馬操演首射 舊彈新裝待磨合

北韓稱前線增250架發射台 南韓：飛彈不見得夠

相關新聞

看準台海戰爭的武器需求 Y Combinator首度押注軍武新創

新創加速器Y Combinator正首度投資武器新創業者，這家名為Ares Industries的公司宣稱，可造出比競爭...

AI股隱含這項龐大風險 投資人不可不慎

受惠於人工智慧（AI）題材的企業正與時間賽跑，急於證明在繪圖處理器（GPU）上的鉅額投資能收到成效，不過，有一項問題鮮少有人談起，卻可能使相關投資更難獲得回報。

陸精品水貨賣翻 衝擊品牌業者

中國大陸電商品台得物透過販售水貨為精品品牌貢獻營收，卻侵蝕了品牌業者的利潤，也讓品牌商在當地的數十億美元門市和營運投資付諸東流⋯

加密幣聲勢大漲 元宇宙獨憔悴

儘管近來市況仍劇烈震盪，但對數位代幣交易者來說，加密貨幣的寒冬似乎已然遠去。2024年1月推出的比特幣現貨ETF，以及美國共和黨總統候選人川普的高調背書，都有助於加密貨幣自2022年加密貨幣交易所FTX倒閉引發的混亂中快速反彈。然而，對建構在數位資產上的元宇宙來說，面對的卻是截然不同的景況。

本田日產三菱結盟 要抗衡豐田

本田、日產及三菱已結成策略聯盟，雙方加強合作運用彼此的強項，將攜手開發未來汽車商機，要與豐田聯盟抗衡…

時機已經到來...日圓走升 日股收黑

美國聯準會主席鮑爾23日表示降息「時機已經到來」，加上日本央行總裁植田和男示意，若日本通膨情勢和經濟表現符合預期，可能再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。