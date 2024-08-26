看準台海戰爭的武器需求 Y Combinator首度押注軍武新創

新創加速器Y Combinator正首度投資武器新創業者，這家名為Ares Industries的公司宣稱，可造出比競爭對手更小、且更便宜的飛彈，而這類飛彈對台海戰爭至關緊要。

Ares Industries創辦人普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯表示，目標是造出可擊中數百英里外目標的反艦飛彈，但比現行飛彈小十倍、也便宜十倍。

他們說，台海戰爭將與俄烏和中東戰爭截然不同，根據美國國防部和軍事專家的沙盤推演，他們一致認為，在台海戰爭中，最實用的武器是長程反艦飛彈和巡弋飛彈。

普蘭特姆拉和曾‧艾力克斯示警，當戰事爆發後，美國的飛彈庫存將在幾周內耗盡，也缺乏足敷所需的工業產能。但他們也說，不需要重3,000磅、造價300萬美元的飛彈來擊沉小型中國軍艦、或20萬美元的無人水上船隻，大量的小型廉價巡弋飛彈才符合美國國防部的需求。

Ares Industries這個夏季正在加州莫哈韋沙漠建造多枚原型飛彈，並進行測試，最快有望在明年中向第一批客戶交付前期運作的飛彈系統。

這也是Y Combinator首度入股武器事業，該新創加速器以往以投資Airbnb、Doordash等軟體事業聞名。Ares Industries和Y Combinator合夥人佛萊德曼說，Ares Industries具備成為「飛彈界SpaceX」的潛力。