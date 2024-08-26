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FT：全球前15大軍工業者現金料創新高 回饋股東機率大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
FILE PHOTO: Lockheed Martin F-35 Lightning II aircrafts are seen on the flight deck of amphibious assault ship USS Tripoli (LHA-7) at Changi Naval Base in Singapore September 1, 2022. REUTERS/Edgar Su/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-07-23，數位典藏序號：20240723194532949】
FILE PHOTO: Lockheed Martin F-35 Lightning II aircrafts are seen on the flight deck of amphibious assault ship USS Tripoli (LHA-7) at Changi Naval Base in Singapore September 1, 2022. REUTERS/Edgar Su/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-07-23，數位典藏序號：20240723194532949】

英國金融時報報導，受益於各國政府在地緣政治緊張局勢下大舉採購武器，全球主要航太和國防業者未來三年進帳的現金勢將創下歷史新高。

Vertical Research Partners為金融時報所做的分析預測，前15大軍工業者2026年的自由現金流量將達到520億美元，幾乎是2021年底的兩倍。

其中，美國五大國防承包商到2026年底將產生260億美元的現金流量，比2021年增加一倍以上。波音因最近狀況和民用航空的比重較大，並未納入分析之列。

在歐洲，受益於彈藥和飛彈新合約，幾個國家代表企業如貝宜系統（BAE System）、萊茵金屬公司（Rheinmetall）和瑞典的紳寶集團（Saab）現金流量也將成長超過40%。

美國政府最近對烏克蘭、台灣和以色列的援助法案分配近130億美元給美國五大軍工業者──洛克希德馬丁、RTX、諾斯羅普格魯曼、波音和通用動力及其供應商用於生產武器。英國國防部這三年中則承諾提供76億英鎊的軍事援助給烏克蘭，包括補充軍備。

各國國防支出激增，已讓軍工業訂單量接近歷史高峰。金融時報指出，在一般情況下，新合約需要數年才能轉化為更高的銷售額，也就是說，軍工業者要在武器交付後才會計入大部分銷售額，但現金流量不斷增加，已經引發業界要如何運用這些資金的討論。

Vertical Research分析師 Robert Stallard 認為，業者通常不喜歡在資產負債表上持有大量現金，那麼併購機會不多，實施庫藏股和配發股利是一種方式。

國防部 流量 美國

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