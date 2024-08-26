未違反美出口禁令 陸AI工程師悄悄取得了Nvidia晶片運算能力

儘管美國實施出口管制，阻止中國大陸直接進口輝達（Nvidia）開發的先進AI晶片，但對岸的AI開發人員「魔高一丈」：他們透過中間人在海外取得運算能力，根本不必進口晶片，有時還利用加密貨幣世界的技術來掩蓋身份。

根據華爾街日報，曾是比特幣礦工的Derek Aw說服杜拜和美國的投資人，資助他在澳洲布里斯班的資料中心購置300多台伺服器，內有Nvidia強大的H100晶片。三周後，這些伺服器開始為北京一家公司處理AI演算法。

利用遠端的運算能力不算什麼新鮮事。許多全球公司使用美企提供的服務，例如Google Cloud、微軟Azure和亞馬遜AWS。但許多公司會對中國大陸客戶設防。

熟悉美國制裁規定的律師表示，不管買家和賣家或者是搭橋的中間人都沒違法。華府並未限制陸企或其海外子公司取得使用Nvidia晶片的美國雲端服務。

上述平台處理簽約和計費都採用區塊鏈技術，允許用戶僅以一系列字母和數字代表身分，然後用加密貨幣付款。Aw說，他也可能不知道買家的真實身份。大陸AI公司經常透過新加坡或其他地方的子公司進行交易。

過去兩年，類似的平台愈來愈多，因加密貨幣領域的活動變慢，他們騰出了一些先前用於挖掘數位貨幣的電腦，來收集分散於全球各地的運算能力，然後出租給AI開發人員。

自從美國在2022年限制先進晶片賣給中國大陸以來，愈來愈多大陸客戶向平台購買分散式運算能力，也就是分散式GPU。

曾在上海的一家AI新創公司工作的Joseph Tse表示，他的前雇主發現無法從AWS租用運算能力後，轉而使用分散式GPU服務，例如加州有個資料中心安裝了400多台伺服器，配備Nvidia的H100晶片，協助他們訓練AI模型。這與亞馬遜或谷歌提供的雲端運算服務，差異不大但風險較高，因區塊鏈可能存在缺陷，導致程式編碼和資料被盜。