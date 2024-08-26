快訊

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

MLB／「棒球之神」貝比魯斯全壘打預言球衣 天價7.6億落槌創紀錄

新幣強升至近10年高點 外界評估政策較Fed鷹派

中央社／ 新加坡26日專電

美國聯準會釋出鴿派訊息支持調降利率，新加坡幣兌美元匯率今天攀升至近10年高點，約1.30新幣兌1美元。外界評估新加坡貨幣監管當局的政策展望立場較聯準會相對鷹派。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）鬆口「降息時機已到」，支持調降利率，激勵美股表現。鮑爾23日於全球央行年會發表演說時表示，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。

新幣兌美元匯率23日攀升至約新幣1.3112元兌1美元，是2014年來最高水準，今天盤中則在新幣1.30元左右波動。熟悉金融市場的資深媒體人陳士銘告訴中央社記者，新幣持續強勁，與近期經濟成長數據表現佳，以及Fed將要降息使美元下跌有關。

至於是否有利新加坡進口，陳士銘說，新加坡身為一個小國，貿易是新加坡經濟的重要一環，許多物品都因無法自給自足而需要進口，進口量原本就高，如果有什麼影響，充其量就是進口商的成本壓力會因貨幣升值而減輕。

新加坡金管局（MAS）7月時維持新幣的升值傾向以便抑制通膨。新幣匯率今年來升值1.5％，是亞幣中表現第2佳的貨幣，僅次於馬來西亞令吉。

新加坡貿易與工業部日前上修今年經濟成長預測，從先前預估值1％至3％提高到2％至3％。貿工部發布數據顯示，新加坡4至6月的第2季經濟成長年增率為2.9％。新加坡第1季經濟成長3％。新加坡對國際貿易的依賴程度高，其經濟表現常被視為全球經濟環境的晴雨表。

新加坡 貨幣

延伸閱讀

美元走軟與中東衝突加劇推動油價飆升 布蘭特原油逼近80美元關口

鮑爾鴿聲嘹亮 股匯雙漲新台幣大升破2角

鮑爾唱「鴿」 台股開漲92點續揚逾200點

Fed唱「鴿」 台股上攻給力…五利多加持挑戰季線

相關新聞

未違反美出口禁令 陸AI工程師悄悄取得了Nvidia晶片運算能力

儘管美國實施出口管制，阻止中國大陸直接進口輝達（Nvidia）開發的先進AI晶片，但對岸的AI開發人員「魔高一丈」：他們...

彭博：蘋果希望藉家用AI機器人告慰自駕電動車大夢

蘋果公司（Apple）正積極開闢機器人的商機，一面希望在消費者家庭據有一席之地，一面也希望擴大產品的廣度。蘋果或許無法一...

光全家就結束逾500門市 日本未來恐不再處處有超商？

日本的便利商店長期以來一直被指過於飽和，去年門市關的多、新開的少，連2年數量縮水。3大超商之一的日本全家便利「新陳代謝」結束5百多家門市。從不斷增長的營業額來看，業者戰略沒有錯，只是服務空白區勢必增加，對消費者不是福音。...

職涯十字路／Z世代尼特族男遠多於女 不工作的原因曝光

愈來愈多Z世代選擇成為沒上學、沒就業、沒接受職訓的尼特族（NEETs），其中許多人擁有大學學歷，而且男多於女。國際勞工組織（ILO）指出，去年全球青年失業率創新低，尼特族反倒增加，究竟怎麼一回事？

星元匯率好強 攀升至約十年高點 貨幣政策比Fed更鷹

星元匯率攀升至約十年高點，原因是交易人士權衡新加坡貨幣監管當局的政策展望立場比美國聯準會（Fed）相對鷹派。

日圓版套利交易崩盤後 人民幣版可能大好

日本央行升息推動日幣升值，引發日圓套利交易本月的平倉潮，結果助長風險資產的拋售。加拿大皇家銀行（RBC）指出，另一種策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。