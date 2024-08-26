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Telegram創辦人遭拘留 TON幣爆跌20% 市值蒸發27億

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Telegram執行長度洛夫24日在巴黎被捕，和Telegram相關的區塊鏈項目代幣TON幣一度重挫約20%。美聯社
Telegram執行長度洛夫24日在巴黎被捕，和Telegram相關的區塊鏈項目代幣TON幣一度重挫約20%。美聯社

在加密通訊軟體Telegram創辦人兼首席執行長度洛夫（Pavel Durov）24日晚間遭法國當局拘留後，一款和Telegram相關的區塊鏈項目數位資產市值蒸發約27億美元，反映度洛夫遭拘留引發的不確定性。

區塊鏈項目The Open Network的代幣Toncoin在39歲的度洛夫上周六於巴黎機場遭拘留後，迄今幣價重挫超過20%。度洛夫遭拘留是因為當局懷疑Telegram沒有採取措施防範犯罪份子使用該平台。

在台灣時間周一上午10時36分，Toncoin這款第十大加密貨幣收回一些跌幅，交易價為5.69美元，但跌幅仍達16%。

The Open Network（或稱TON）區塊鏈能透過合作獲得Telegram的每月9億用戶，用戶能夠過這種區塊鏈使用Telegram上的服務，像是應用程式內支付和遊戲。TON的崛起促使外界推測Telegram有機會成為像是微信那樣的超級應用程式（App）。

The Open Network背後成立僅三年的基金會表示，該項目和Telegram是分開的。但Telegram和TON之間的關係曾經讓TON成為加密貨幣圈中最狂熱的發行項目。例如Pantera資本管理公司5月曾形容，買進Toincoin是該公司迄今最大的一筆投資。

億萬富豪度洛夫也是Telegram的執行長。總部位於杜拜的Telegram發出聲明表示，該公司遵循歐洲法律，包括數位服務法，而且度洛夫「沒有可隱瞞的」。

避險基金DACM共同創辦人Richard Galvin表示，度洛夫遭到拘留對Telegram的長期影響現在還無法判定。該基金在大約2023年初透過私募輪的方式收購了TON代幣。他說，周末的市場反應已將該事件對TON價格的不確定性計入其中。

微信 應用程式 貨幣

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