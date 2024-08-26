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彭博：蘋果希望藉家用AI機器人告慰自駕電動車大夢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果開發的機器人或許會有幾分亞馬遜（Amazon）雷同Astro家用機器人的造型。
蘋果開發的機器人或許會有幾分亞馬遜（Amazon）雷同Astro家用機器人的造型。

蘋果公司（Apple）正積極開闢機器人的商機，一面希望在消費者家庭據有一席之地，一面也希望擴大產品的廣度。蘋果或許無法一圓自駕電動車大夢，但開發一款可移動的人工智慧（AI）產品，或是較能企及的目標。

蘋果的高層如今意識到他們的產品已經深入消費者生活幾乎所有角落，儘管可以不斷改善這些產品（變得更小、提升電池壽命或加快處理器速度），但要找到突破的創新則困難得多。

彭博記者葛曼在每周日發出 Power On 專欄指出，蘋果內部引發一個很有話題性的討論是：蘋果產品若可以自己移動，會開創出什麼樣的新體驗？儘管蘋果自駕車的夢想最終幻滅，但其概念本質上也是一個巨大的移動機器人，其中的核心技術可以應用於其他領域。

葛曼指出，蘋果仍處於探索如何最佳運用機器人的初始階段。目前測試是一款代號為J595的桌面裝置，結合像iPad一般的顯示器、攝影機，底座由機械手臂驅動。這產品可能在2026或2027年問世，隨後在未來十年內推出移動機器人，甚至可能是人形機器人。

蘋果相信，透過機器人技術，可以解決一系列提升舒適感的狀況，譬如：

--你的裝置只有在你能接觸到才能用。有許多情況下，你可能想使用電腦，但電腦不在身邊，或者你正忙著別的事情。或許你把裝置留在家中的辦公室，但有時在廚房或客廳也需要用。

--你可能想拍攝某些物品或召開視訊會議，但手上沒有裝置，或者沒有直接坐在裝置前。

--你可能希望在外出時操作或檢查家中的某些設備。

若將機器人手臂連接到iPad上，可能讓iPad在視訊會議或搜尋食譜時更為實用。如果你在廚房裡忙，手臂可以旋轉螢幕來面向你。未來，蘋果的機器人可能會移動得更遠。

人工智慧（AI）的進展，也將為這一概念帶來助力。顯然，AI將成為未來任何機器人裝置的核心。但蘋果也可以運用在感測器、先進矽晶片、硬體工程和電池方面的專業知識，以及建立裝置周圍空間的能力。

這種機器人裝置若能成功發展，可能幫助蘋果如願打入智慧家庭市場，這是蘋果一直落後於亞馬遜和Alphabet旗下Google的領域。這款桌面裝置可能成為讓蘋果家用產品脫穎而出的關鍵。

蘋果機器人技術的一個關鍵部分是創造個性。目前，蘋果的數位助理是Siri，但目前正基於生成式AI開發另一種更人性化的介面。葛曼透露，這種介面可能會應用在桌面產品和其他未來的蘋果機器人裝置上。

葛曼表示，目前還不清楚蘋果能夠真正實現具體產品的程度，但如果蘋果真的想找到在消費者生活中另闢蹊徑，機器人技術無疑是最合理的選擇。

廚房 消費者

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