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星元匯率好強 攀升至約十年高點 貨幣政策比Fed更鷹

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
星元兌美元匯率攀升至約十年高點。路透
星元兌美元匯率攀升至約十年高點。路透

星元匯率攀升至約十年高點，原因是交易人士權衡新加坡貨幣監管當局的政策展望立場比美國聯準會（Fed）相對鷹派。

星元兌美元匯價在上周五（23日）攀升至1.3112星元兌1美元，是2014年來最高水準，周一盤中則在1.30星元左右波動。

星元匯率今年來升值1.5%，是亞幣中表現第二佳的貨幣，僅次於馬來西亞的馬元。

新加坡金管局（MAS，央行）在7月時維持星元的升值傾向，以便抑制通膨。當局是利用匯率做為主要的貨幣政策工具。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森洞全球央行年會上的演說，幾乎已證實美國9月將降息。

新加坡政府在7月時也將今年經濟成長率預估值調升至2%至3%，高於先前預估的1%至3%，理由是外部需求展望具有韌性。擴張中的經濟或許有助於支撐星元匯率進一步走強。

新加坡 貨幣 馬來西亞

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