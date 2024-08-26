頂著英國MG品牌 上汽為何遭到歐盟加徵陸廠最重關稅？

上汽集團遭到歐盟最為嚴苛的關稅待遇，無疑是經營西方商業和政治領域能力不足所致，足為大陸企業應該注意並避免的警示個案。

歐盟點名的三家大陸汽車製造商中，除了現有10%的關稅外，旗下擁有英國MG品牌的上汽集團在歐洲銷售的電動車被課以36.3%的額外關稅，是比亞迪17%的兩倍之多。富豪汽車（Volvo Car AB）母公司浙江吉利控股集團則面臨19.3%的額外關稅。上周二，原擬定的關稅略為下調。

造成待遇不等的主要因素，顯然和「配合程度」有關。歐洲委員會7月發布208頁的暫行決議文件，其中包含專門對上汽集團的詳細說明，文件特別指出，上汽回應「視為嚴重不足」。

知情人士向彭博新聞透露，上汽不放心洩露本身資訊息，部分供應商資料也無法取得。他們也表示，上汽不熟悉所需文件以及內部決策效率低下，也是自身面臨的其他挑戰。

比起上汽，比亞迪和吉利回應俐落多了。知情人士指出，比亞迪和吉利積極聘請國際律師事務所且全面蒐集資訊，比亞迪甚至在布魯塞爾聘請了政策專家。

這也進一步證明，儘管大陸電動車製造商在歐洲市場大有斬獲，卻未能展現大企業該有的無形影響力，像是和歐盟談判代表斡旋，甚至在全球車展發聲等等。

顧問公司 AlixPartners 董事總經理戴爾（Stephen Dyer）表示，大陸國有企業除了追求獲利之外，還有多重目標，因此在這方面反應較不靈活。他也指出，大陸企業若以為一切都是政治問題，覺得合作毫無意義，這樣心態會很危險。