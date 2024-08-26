日圓版套利交易崩盤後 人民幣版可能大好

日本央行升息推動日幣升值，引發日圓套利交易本月的平倉潮，結果助長風險資產的拋售。加拿大皇家銀行（RBC）指出，另一種策略也許更能抵禦類似衝擊。

隨著中國人民銀行（央行）保持鴿派，借人民幣來買高收益資產的交易將更具靈活性。

RBC駐新加坡亞洲貨幣策略主管Alvin T. Tan表示：「做空人民幣兌一籃子新興市場貨幣仍然合理，因為在央行試圖放寬政策時讓貨幣走升將是自相矛盾。」他說，中國大陸的經濟在困境中掙扎，外界廣泛預期人行未來幾個月會進一步放寬政策。

彭博彙編數據顯示，本季迄今，借人民幣來投資一籃子八種新興市場貨幣的利差交易，報酬率是0.5%，若改成借日圓來交易則暴跌約7%。

日圓利差交易在日本央行7月31日決定升息後崩盤，至少一開始波及到了人民幣。截至8月5日的一周，日圓跳漲6.8%，人民幣則升值1.7%。

主要差異

人民幣與日圓的利差交易存有許多基本差異。首先是人民幣不能完全自由兌換，不如日圓開放，所以儘管中國大陸追求貨幣穩定增加了吸引力，人民幣利差交易的規模受到壓縮。

其次，不同於以日圓資金進行的交易廣泛投向海外目標，借入人民幣的交易絕大部分由中國出口商和跨國企業以美元持有，不是投機者。這些交易只在2022年美國聯準會升息、推動美國借貸成本高於中國借貸成本後才有利可圖。

根據麥格理集團（Macquarie），自2022年以來，中國出口商和跨國企業持有的美元資產已超過5,000億美元。

交易建議

美國紐約銀行（BNY）駐香港的資深亞太市場策略師Wee Khoon Chong表示，吸引投資人進行人民幣利差交易的原因有很多。他說，目前離岸人民幣市場的流動性非常充裕，可能讓投資人在市場波動性降低時，難以抗拒再次投入利差交易的誘惑。不過，人行有足夠的工具來防止投機性頭寸過度積累，因此以人民幣進行利差交易的總規模可能受限。

他說，「做空離岸人民幣的部位會被重建嗎？當然，怎麼不會呢？市場總有機會主義者，但我們認為規模不會很大」。

一些金融公司告訴客戶，借入人民幣將持續是有利可圖的利差融資策略。花旗集團最近建議投資人在期權市場上押注墨西哥披索和巴西雷亞爾兌人民幣和日圓。高盛集團和野村控股也建議投資人做空人民幣，兌換經貿易加權的一籃子其他貨幣，因為中國大陸面臨具挑戰性的總經利空因素，以及美元走軟的背景。