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以哈談判又卡關只剩美國看好停火！以軍撤出「費城走廊」成癥結

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
25日於開羅舉行的以哈停火談判並未達成協議，以哈均拒絕調停代表提出的妥協條件，而主要癥結點在於埃及與加薩之間的費城走廊是否保留以色列軍隊。圖中背景為費城走廊。美聯社
25日於開羅舉行的以哈停火談判並未達成協議，以哈均拒絕調停代表提出的妥協條件，而主要癥結點在於埃及與加薩之間的費城走廊是否保留以色列軍隊。圖中背景為費城走廊。美聯社

路透報導，兩名埃及消息人士透露，25日於開羅舉行的以哈停火談判並未達成協議，以色列與哈瑪斯均拒絕調停代表提出的妥協條件，而主要癥結點在於埃及與加薩之間的費城走廊（Philadelphi Corridor）是否保留以色列軍隊，外界對於以美國為首背書的停火可能越發懷疑。

埃及消息人士表示，調停代表提出多種替代方案，以取代以色列軍隊在費城走廊和橫跨加薩中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor），但以哈雙方均未接受。

除此之外，以色列對於釋放被拘留的特定巴勒斯坦人表示遲疑，並且要求一旦特定人士獲釋，須離開加薩。

而哈瑪斯則稱以色列在撤出走廊一事上反悔並提出新條件，包括審核重返加薩北部的巴勒斯坦人。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在加拿大哈利法克斯（Halifax）的記者會上表示，華府仍「超積極」合作埃及與卡達調停代表及以色列實現停火和交換人質。

以色列時報報導，一名美國官員表示，過去幾天在開羅的談判「具有建設性」，還說雙方本著達成最終協議的方向前進。以色列時報描述，美國官員似乎是談判中唯一表現樂觀的一方。

以色列 埃及 美國

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