中東以黎交火後 油價開盤走高 但漲勢溫和 金價亦小漲

隨著以色列在周末空襲黎巴南部武裝團體真主黨目標、中東慎防衝突擴大之際，國際油價今天開盤後上漲，但盤初漲幅有限；現貨金價上漲0.1%。

全球基準的布蘭特原油10月期貨一度勁揚0.7%至每桶79.59美元，漲幅稍後收斂至0.4%左右；西德州原油期貨突破每桶75美元價位，一度漲0.76%，漲幅稍後收斂至0.6%，報每桶75.28美元。

現貨黃金價格今天盤初小漲0.1%至每英兩2,515.05美元，在接近紀錄高點的水準。

以色列在當地周日清晨發動先發制人攻擊，出動100架戰機摧毀真主黨在黎巴嫩南部的40多處發射點，此後，根據以色列官方說法，真主黨又以超過200枚砲彈回擊，但造成的傷害有限。

真主黨表示，已經「完成」當天的軍事行動，但直到以色列同意停止加薩戰火之前，都將繼續敵對以色列。真主黨是由伊朗資助的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，成立宗旨為消滅以色列，把西方勢力逐出黎巴嫩；美國則把真主黨列為恐怖組織。

由於有跡象顯示雙方交火後情勢相對保持克制，在埃及開羅舉行、目標讓以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火的談判按原定計畫在周日展開。以色列在周日晚間也放寬對民眾的安全限制措施，此前曾實施緊急狀態、關閉機場數小時。

油價周一走高，鞏固石油今年重返上漲的情勢，除了地緣政治風險外，聯準會主席鮑爾上周五在傑克森洞全球央行年會暗示降息時機已到的演說，已帶動油價上周五大漲超過2%。