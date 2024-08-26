本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股、債市和石油、黃金等商品市場上周五（23日）全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。在美國利率即將轉向的歷史時刻，股市當紅炸子雞輝達（NVIDIA）本周財報和對AI投資的展望，將成左右市場信心的另一關鍵。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美9月降息訊號亮股債齊揚 鮑爾談話激勵四大指數漲勢

科技股上周五領漲，那斯達克綜合指數上漲1.5%，標普500和道瓊工業指數各漲1.1%。三大指數周線全都收漲1%以上。

小型股羅素2000指數上周五漲3.2%；費城半導體指數漲2.8%，輝達勁揚4.6%，台積電ADR漲2.9%，較台北交易溢價15.4%。

債券價格上漲，美國10年期公債殖利率降至3.806%，2年期債券殖利率由4.02%降至3.91%。利率期貨市場反映Fed今年底前降息至少1個百分點的可能性超過75%。

商品市場隨風險資產走高，布蘭特原油10月期貨大漲2.3%至每桶79.02美元；西德州原油期貨勁揚2.5%至每桶74.83美元；現貨黃金漲逾1%至每英兩2,512.59美元，接近歷史高點。

儘管華爾街已充分消化Fed會在下月展開貨幣政策寬鬆，但鮑爾指降息「時機已經到來」的說法等於印證市場看法。演講其他內容也不容忽視，首先，鮑爾承認近來在通膨方面已有進展，他認為經濟將穩健成長，安定市場對經濟的信心。

Fed 主席鮑爾表明降息時機已到 美元指數面臨100攻防戰

聯準會（Fed）主席鮑爾表明降息時機已到，美元匯價應聲重貶，美元指數面臨100保衛戰，下探至13個月新低的100.718，英鎊等主要貨幣與新興貨幣均強升。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數23日收盤挫跌近0.8%至100.718，寫去年7月以來新低。

英鎊兌美元23日強升0.9%至1.3209美元，升抵2022年3月來最強水準，日圓匯率則勁升1.3%至144.37日圓，紐元與澳幣均升值逾1%，墨西哥披索匯價飆升2.2%，南非蘭德強升1.7%。

輝達展望業績上看300億美元 法人緊盯三關鍵

輝達（NVIDIA）將於台北時間周四美股盤後公布上季財報與營運展望，預料再度展現驚人成長，更有分析師樂觀預估上季營收將達到300億美元的新里程碑。市場緊盯輝達Hopper平台AI晶片供應限制緩解進展、最新Blackwell平台AI晶片出貨進度，以及明年財測。

輝達單季營收在一年前首度突破百億美元大關，今年1月結束的當季營收迅速倍增至200億美元以上。有分析師預期，輝達單季營收有望在未來一年內增至400億美元。根據FactSet訪調的分析師共識，輝達在明年7月的當季營收可達396億美元，明年10月當季營收將增至423億美元。

輝達這次將公布截至7月底的年度第2季（上季）財報，營收預估將比去年同期成長112%、達287億美元，每股盈餘年增139%、達0.65美元。Raymond James公司分析師帕朱里甚至預期，輝達上季營收可能突破300億美元。

帕朱里說，他看到輝達Hopper平台AI晶片的強勁需求，也不太擔心最新Blackwell平台AI晶片可能延遲出貨，「沒理由懷疑『輝達（和台積電）（2330）』的執行能力，且樂觀認為B100／B200今年將出貨，GB200 NVL機櫃系統將在2025年上半年出貨」。

以黎開火

真主黨於25日清晨發射超過320枚火箭和出動無人機襲擊以色列11處軍事據點，以報復其資深指揮官舒克爾7月30日在貝魯特郊區遇襲喪命。以色列也對黎巴嫩南部的真主黨據點發動先發制人的攻擊，並宣布進入48小時的緊急狀態。

雙方攻擊白熱化後，又開始有所收斂。據美聯社報導，在開羅舉行的加薩停火談判結束後，預料將有更多討論。

傑克森洞年會上表態 美、英、歐央行確認降息路線

美國、歐洲、英國三大央行決策官員23日異口同聲表示，正朝啟動或持續降息方向前進，意味在疫後通膨從高峰回落後，利率居高不下時代隨之落幕。

美聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會致詞時說：「調整政策時機已來臨。行進方向很清楚，降利率時機和步調將視往後數據、展望的變化和風險平衡而定。」鮑爾並表示，今後將全力支持就業市場，不樂見失業率進一步攀升。此話有如為Fed 9月調降利率拍板定案。

KPMG首席經濟學家史旺克說：「這場演講表明，勞動市場如今已成Fed首要焦點。」傑克森洞會議提出的研究報告顯示，美國勞動市場正瀕臨轉折點，倘若進一步減弱，失業率有猛竄之虞。

Fed降息時點大致底定，其他主要央行也朝同一方向邁進，已緩和投資人焦慮。不過，降息路上仍潛在不確定性與風險。央行官員對未來數月打算以多快速度調降利率，並未提供詳細指引。