羅布斯塔咖啡豆貴森森 價格衝上50年高點

由於即溶咖啡在全球人氣大增，今年銷量預料將創空前紀錄，同時生產又受干擾，帶動羅布斯塔咖啡豆需求暴增，價格也衝上約50年來新高。

彭博資訊報導，羅布斯塔咖啡豆龍頭生產國越南受乾旱侵襲，致使這種咖啡豆的期貨價格今年來已大漲逾65%以上，23日觸及每噸4,728美元，為1970年代以來最高，但需求依舊不減，因為今年全球即溶咖啡的消費量可能創歷來新高。

即溶咖啡的便利性，在新冠疫情封城時贏得消費者喜愛，需求因而激增。巴西即溶咖啡產業團體Abics主管利瑪說，眾人重回辦公室和咖啡店，雖讓即溶咖啡的成長減緩，但需求依然熱絡。

同時，全球生活成本提高，使眾人改喝更便宜的綜合咖啡，而中國大陸的消費者基礎日益擴大，也推升即溶咖啡與整體咖啡進口量。其他以羅布斯塔咖啡豆為主的產品，銷量也攀升。飲料業者Keurig Dr Pepper在5月公布的數據顯示，美國去年罐裝和瓶裝咖啡市場規模達40億美元，在止於去年的過去三年，每年平均成長5%。

J. Ganes顧問公司總裁賈內斯表示，各界已更仰賴更易於萃取咖啡因的羅布斯塔咖啡豆。儘管向來被視為品質較好的阿拉比卡咖啡豆也供給龐大，但就連巴西刷新紀錄的羅布斯塔咖啡豆出貨量，也無法抵銷越南乾旱造成的供給短缺。

羅布斯塔咖啡豆的需求與價格居高不下，也象徵咖啡產業的一大改變。咖啡業不久前都還認為，帶有苦味的羅布斯塔咖啡豆較不受歡迎，但之前在供應鏈受擾時，不少咖啡烘焙商會混合羅布斯塔和阿拉比卡咖啡豆，以幫助管理成本。