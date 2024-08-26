紅海效應！船員安全漸受關注 銀行恐緊縮航商銀根

由於航行紅海的船舶頻頻遭受攻擊，船員安全漸受關注，促使多家大型銀行將針對一些使船員涉險的船東，限制融資，緊縮其銀根，可能促使更多船舶選擇不航經紅海，改道其他航線，以降低船員面臨的風險。

英國金融時報（FT）報導，荷蘭國際集團（ING）、花旗集團（Citigroup）、荷蘭銀行（ABN Amro）、瑞士銀行（UBS）、挪威DNB銀行、北歐銀行（Nordea）、三井住友銀行（SMBC）及瑞典SEB銀行等八家主要銀行的主管，計劃10月開會，討論如何追蹤客戶對船員安全的承諾，並對未能符合標準的客戶限制融資，由ING海運融資部門主管福斯特（Stephen Fewster）擔任召集人。

進入紅海的船舶數 圖／經濟日報提供

這項銀行業的新作法，凸顯出全球190萬名船員的工作條件愈來愈受關注。儘管葉門反抗軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）常攻擊行駛紅海的貨輪，但一些船東仍繼續行駛這條航線。另外，由於多國在新冠疫情期間實施封控，使數以千計的船員漂泊海上，缺乏充分的支援。

雖然一些船東依據服務合約，有義務行駛客戶所指定的航線，但福斯特表示，ING將高度關切任何行駛葉門附近危險水域的船隻，並強調「沒有銀行願意提供融資，給頻繁讓船員受到傷害的船東」。

這些銀行可能堅決要求船東在獲得貸款之前，必須先與銀行分享多種資訊，包括船員因為受傷而損失多少工作天，以及公司對船員家庭提供多少支持。佛斯特表示，銀行也將要求船東在船上對船員提供心理健康方面的支持，並讓船員在船上使用網路；船東如果不符合銀行所訂的標準，銀行將「切斷資金供給」，或給予符合標準的船東更優惠的貸款利率。

各銀行也將考慮船東在衝擊生物多樣性、性別平等及船隻回收等方面的表現。這八家銀行將先決定採用那些標準，之後再把計畫提供給其他35家簽署「波賽頓原則」（以綠色金融支持低碳航運）的金融機構。

不過，一些人士質疑這項行動計畫的效果，因為此舉是由西方的銀行業者主導，但航運業是高度國際化且法規管理鬆散的產業。2023年的銀行業報告顯示，只有約三分之一業者資產組合的對航運業放款業務，能符合2050年排碳量減半的目標。

一些規模較小且未上市的船公司，依然持續使船員處於險境，且使用高汙染的船隻，但仍能獲得融資，且獲利豐碩。