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擔心勞資糾紛重創經濟 加國下令鐵路工人復工

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

為免加拿大兩大貨運鐵路公司的勞資糾紛殃及北美經濟，加國當局24日下令罷工的鐵路工人重返工作崗位，並將此爭議交付具約束力的仲裁。

加拿大國家鐵路公司（CN）已重新開始營運，加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司（CPKC）將在當地時間26日中午12時恢復營運。

加拿大政府迅速採取行動結束這場罷工，並將這場勞資糾紛交付加拿大產業關係協議會（CIRB）仲裁。CIRB下令於26日前復工。鐵路運輸司機協會表示將遵守命令，但也會在聯邦法院提告，以挑戰這項命令。

鐵路運輸司機協會主席布謝說，這項命令「創建危險先例」，顯示「大企業只需停止營運數小時，造成短期經濟痛苦，聯邦政府就會介入破壞工會」。

鐵路運輸在加國經濟扮演關鍵角色，CPKC和CN每天運送價值逾10億加幣（7.3億美元）的貨物，每月在美國和加國之間運送數十億美元貨物。雖然這兩家公司在美國及墨西哥的列車仍繼續營運，但罷工造成了嚴重干擾。

商業團體和農民警告，CPKC和CN同時罷工將使加國付出慘痛經濟代價，且供應鏈與加國「脣齒相依」的美國也將受波及。CN則表示，這道命令「有效結束了數月以來負面衝擊供應鏈的不可預測性」。

這次勞資糾紛的核心議題，在於勞工擔心，工時過長和疲勞恐引發危險的工作環境。

加拿大 罷工

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