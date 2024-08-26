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歐洲央行經濟學家 潑降息冷水

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

歐洲央行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）表示，將通膨率降至2%的戰役尚未獲勝，為實現這個目標，利率須維持在必要的高點，形同對市場的9月降息預期潑了一盆冷水。

雷恩在傑克森洞年會的研討會上說：「我對ECB貨幣政策的臨時評估是…在實現首要目標方面獲得良好進展。」但他也提醒不能過早慶祝，因為預期要到2025年底，通膨才會回到2%的目標。

雷恩說：「還不確定（通膨）重返目標。」「尤其是，貨幣立場必須在必要的時間內留在限制性區域內，以引導通膨減緩的進程及時朝向目標回落。」但他也警告，不要保持過度緊縮的政策太久，因為可能抑制經濟成長、削弱勞動市場，特別是數據顯示歐元區經濟動能日益減弱。

ECB決策委員、奧地利央行總裁霍茲曼（Robert Holzmann）也表示，9月降息並非「確定事項」，還須觀察更多數據。

ECB 通膨

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