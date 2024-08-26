美股9月將進入動盪期 投資人要繫緊安全帶

歷史經驗顯示，美股本周將進入動盪時期之前的表現亮眼期，而且本周還有美國數據預料將強化聯準會（Fed）的降息預期，以及輝達（Nvdia）上季財報等利多的加持，投資人有望享受一段平靜時光，但進入9月後，就得繫緊安全帶，因應美國總統大選漸趨白熱化、美股9月向來表現較弱等不確定性。

Bespoke投資集團分析的數據顯示，1953年來，標普500指數在8月最後一周的漲幅中位數約為0.5%，若只看過去十年，漲幅中位數更增至約1.1%。

美國本周發布的數據也有望增添市場樂觀氛圍。30日出爐的美國7月個人消費支出（PCE）平減指數年升率預估將攀升0.1個百分點至2.6%，核心PCE平減指數也料將微升至2.7%，但Fed政策重點已轉向就業市場，而彭博經濟學家預期29日公布的上周初領失業救濟金將增至23.5萬人，且隨著許多新冠疫情期間的財政刺激措施將到期，勞動市場將面臨更多逆風。

進入9月，股市交易員年鑑數據顯示，1950年以來，標普500指數平均在9月跌0.7%，是表現最差的月份，因而有「9月出手莫回頭」的格言，今年還有美國總統大選選情白熱化等不確定性，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在搖擺州的民調目前不相上下，增添政策前景的不可預測性。

firvethirtyeight計算的民調數據顯示，賀錦麗目前在全美國以47.3%的平均支持率，領先川普的43.6%，兩人9月10日也將進行電視辯論，市場可能進一步調整以反映兩人支持度的消長。

不過，今年9月表現也可能與過往不同，例如歷史數據顯示，標普500指數8月向來表現平平，但今年8月來已漲逾1%。