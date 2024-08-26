SpaceX救援太空人打臉波音 明年2月搭「飛龍號」回地球

由於波音太空船Starliner出問題，美國太空總署（NASA）24日宣布，目前滯留在國際太空站的兩名美國太空人，將於明年2月搭乘SpaceX的太空船返回地球。由於SpaceX是波音在太空競賽的最大競爭對手，此舉也讓波音很難堪。

NASA太空人魏勒摩爾和威廉斯今年6月6日搭乘波音Starliner前往國際太空站，原本只停留約一周，但載具推進器出現故障以及機艙洩漏氦氣，導致這兩名太空人迄今已在太空站待了79天。

如今NASA決定，不讓這兩名太空人冒險搭乘Starliner返回地球，而是安排他們明年2月搭SpaceX太空船「飛龍號」回家，這意味他們待在太空站的時間將有八個月之久。

這艘「飛龍號」定於今年9月下旬發射，執行為期六個月的任務，再帶魏勒摩爾和威廉斯回地球；該太空船有四個座位，將會空下兩個給他們搭乘。至於Starliner則會在9月初自行返航，不會載人。

NASA官員告訴記者，魏勒摩爾和威廉斯目前很安全，將停留更久，利用多出來的時間，和太空站另外七名太空人一起執行科學實驗。

儘管NASA署長尼爾森也說，Starliner「百分之百」肯定還會再度載人，但這起事件對波音公司的聲譽來說，無疑是個沉重打擊。這家飛機製造巨頭，早已因飛機安全問題而飽受困擾，本來期望藉Starliner的載人太空飛行計畫而重振。

但波音的太空飛行計畫卻遇到一系列問題，2019年無載人的測試飛行，沒辦法按計畫抵達國際太空站，接著好幾年都一直進度延宕、頻繁故障，成本超支約16億美元。現在則是波音陷入必須看著競爭對手將本應搭乘Starliner的太空人載回家的尷尬處境。

彭博指出，由於民主黨提名的總統候選人賀錦麗是國家太空委員會主席，NASA這個決定可能在大選前幾周，引發廣泛影響。尼爾森則說，政治並非考量的因素，「NASA不僅是跨黨派，說無黨派也不為過」。

NASA原先打算讓波音和SpaceX成為載人往返國際太空站的個別選項，如此一來，即使一邊出問題而停飛，NASA仍有另一個美國公司能執行載人太空任務。戰略與國際研究中心航太安全計畫副主任斯沃普說：「我們希望美國有個強大、有競爭力、多元的太空生態系，這是NASA所追求的事。」